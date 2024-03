Analýza: Žlté autá strácajú po pár rokoch zo svojej hodnoty najmenej

Bratislava 28. marca (TASR) - Priemerné vozidlo stráca po troch rokoch 22,5 % svojej hodnoty, zatiaľ čo žlté vozidlá len 13,5 %. Naopak, najviac strácajú hodnotu zlaté vozidlá, a to až na úrovni 25,9 %. Vyplýva to z minuloročných dát platformy iSeeCars.com, na čo poukázala spoločnosť Aures Holdings.



"Platforma analyzovala vlani vyše 1,3 milióna trojročných jazdených vozidiel, aby zistili vplyv farby na hodnotu pri ďalšom predaji. Dospeli k tomu, že farba auta môže ovplyvniť jeho hodnotu až o 5000 USD (4622,78 eura)," uviedla spoločnosť. Platforma vysvetlila, že aj keď je o žlté vozidlá o niečo nižší záujem pri predaji, stále je dopyt oveľa vyšší ako reálna ponuka.



V ponuke predaja ojazdených vozidiel však prevažujú vozidlá v tlmených farbách. Podľa údajov spoločnosti je 64 % áut predaných na Slovensku v štyroch farbách, a to šedej (20,3 %), bielej (18,5 %), čiernej (14,6 %) a červenej (10,9 %). Šedé a čierne vozidlá sú najčastejšie v prevedení kombi, biele zase SUV a červené hatchbacky.



(1 EUR = 1,0816 USD)