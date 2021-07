ANALÝZA: Zmrzlina sa na Slovensku už takmer nevyrába

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 10. júla (TASR) - Najviac zmrzliny na obyvateľa vyrábajú v Belgicku a Litve, v SR sa zmrzlina už takmer nevyrába. Uviedol to v analýze analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.Najviac zmrzliny na osobu vyprodukuje podľa neho Belgicko, ktoré dopĺňajú pobaltské krajiny Estónsko a Litva. Litva zároveň patrí medzi krajiny s najvýraznejším nárastom produkcie zmrzliny v poslednom desaťročí - v priemere sa jej produkcia zvyšovala o 8,2 % ročne.Upozornil, že Slovensko síce nikdy nepatrilo medzi top výrobcov zmrzliny, ešte v roku 2009 aspoň časť domácej spotreby pokrývalo z domácej výroby. Slovenské fabriky vtedy vyprodukovali približne 1,5 litra zmrzliny na obyvateľa ročne (približne tretina až polovica odhadovanej domácej spotreby), v súčasnosti je to už len približne 40 mililitrov. Viac ako polovica dovozu zmrzliny na Slovensko pochádza zo susedného Česka (54 %), približne pätina z Poľska, sedmina z Nemecka, v malých množstvách však na pultoch slovenských obchodov možno nájsť aj zmrzlinu z Belgicka, či Litvy.V posledných rokoch sa naopak zo slovenských obchodov takmer úplne vytratila maďarská zmrzlina, a to aj napriek tomu, že maďarská produkcia zmrzliny patrí medzi najrýchlejšie rastúce v EÚ.Podľa Koršňáka údaje zahraničného obchodu naznačujú, že na obyvateľa sa ročne na Slovensko dovezie len niečo viac ako 2 kg zmrzliny na osobu (v prepočte 4 až 4,5 litra na osobu), teda jej spotreba je výrazne pod priemerom EÚ, je približne len polovičná.Spresnil, že priemerný Európan ročne skonzumuje približne 7 až 8 litrov zmrzliny, výroba zmrzliny samozrejme ani zďaleka nepatrí medzi kľúčové odvetvia európskeho priemyslu a skôr má len marginálny význam. V Európe sa ročne vyprodukujú viac ako 3 miliardy litrov priemyselne vyrábanej zmrzliny v hodnote približne 5,8 miliardy eur.Upozornil, že Slovensko či Česko pokrývajú časť (Slovensko takmer celú) domácej spotreby zmrzliny dovozom z ostatných európskych krajín. Najväčšími čistými dovozcami zmrzliny v EÚ sú však Íri, Dáni a Rakúšania.Zdôraznil, že produkcii aj spotrebe dominujú skôr krajiny na severe Európy. Rôzne prieskumy a štatistiky podľa neho hovoria, že v Európe najviac zmrzliny skonzumujú obyvatelia škandinávskych krajín (neraz 10 a viac litrov na osobu ročne), či Írska. Z krajín juhu Európy sa odhaduje jej nadpriemerná spotreba najmä v Taliansku. V celosvetovom meradle sa najviac zmrzliny skonzumuje na Novom Zélande, v Austrálii a v USA.Dodal, že priemyselne vyrábaná zmrzlina sa podľa údajov Eurostatu vôbec nevyrába v troch krajinách EÚ – v Luxembursku, na Cypre a Malte.