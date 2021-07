ANALÝZA: Zoznamovacie aplikácie sú bezpečnejšie

Bratislava 4. júla (TASR) – Zoznamovacie aplikácie sú v roku 2021 v porovnaní s rokom 2017 z technického hľadiska bezpečnejšie, najmä čo sa týka prenosu údajov. Vyplýva to z analýzy expertov kyberbezpečnostnej spoločnosti Kaspersky, v rámci ktorej sa zamerali na deväť populárnych zoznamovacích aplikácií. Tieto aplikácie však naďalej predstavujú riziko, pokiaľ ide o odhalenie príliš veľkého množstva osobných údajov o používateľoch, čím sa stávajú zraniteľnými voči hrozbám, ako sú prenasledovanie v kybernetickom priestore či doxing, teda neoprávnená manipulácia s informáciami.



Tohtoročné zistenia porovnávali experti s rovnakým prieskumom z roku 2017. Vtedy štyri zo skúmaných aplikácií umožnili zachytiť údaje odoslané z aplikácie a mnohé z nich používali nezašifrovaný HTTP protokol. "V roku 2021 sa však situácia výrazne zlepšila. Žiadna zo skúmaných aplikácií už nepoužíva HTTP protokol a nedochádza k odosielaniu údajov, ak nie je protokol zabezpečený," vysvetlili odborníci.



Ochrana súkromia je však podľa výskumníkov stále otázna. Väčšina aplikácií totiž umožňuje používateľom registrovať sa s účtom niektorej zo sociálnych sietí. "Ak sa používateľ rozhodne pre túto možnosť, potom sa do jeho profilu automaticky vyplnia informácie z danej sociálnej siete, napríklad fotografie a profilové informácie," podotkli odborníci.



Okrem toho, niektoré zo zoznamovacích aplikácií žiadajú aj zdieľanie polohy. "Prístup k údajom, ako je poloha, kde pracuje, meno či kontaktné informácie, vystavuje používateľov riziku kybernetického prenasledovania alebo dokonca až prenasledovania v skutočnom svete, ako aj doxingu," dodali experti.



Odborníci odporúčajú používateľom zoznamovacích aplikácií nezdieľať vo svojom profile príliš veľa osobných informácií. Vyhnúť by sa mali zverejneniu priezviska, zamestnávateľa, fotiek s priateľmi či politických názorov. "Neviažte k svojmu profilu ďalšie účty sociálnych médií. Ak je to možné, vyberte svoju polohu manuálne," vymenovali tiež experti. Radia aj používať dvojfaktorovú autentifikáciu a bezpečnostné riešenie. "Ak už aplikáciu nepoužívate, odstráňte ju, alebo skryte svoj profil," uzavreli experti.