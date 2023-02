Analýza:Celková hodnota fúzií a akvizícií v SR vlani významne vzrástla

Bratislava 14. februára (TASR) - Celková hodnota fúzií a akvizícií na Slovensku vlani vzrástla, a to zo 76 miliónov eur v roku 2021 na 132 miliónov eur v roku 2022. V minulom roku sa v SR evidovalo 21 fúzií a akvizícií, čo je o dve viac ako v roku 2021. Vyplýva to z analýzy medzinárodnej audítorskej, daňovej a poradenskej spoločnosti Mazars.



V regióne strednej a východnej Európy (SVE) bolo podľa analýzy vlani uzatvorených 846 fúzií a akvizícií, z toho 21 transakcií sa vykonalo na Slovensku. Celkový objem hodnoty fúzií a akvizícií v regióne SVE dosiahol v minulom roku sumu 39,2 miliardy eur.



Krajinami s najväčším počtom transakcií v rámci fúzií a akvizícií v roku 2022 boli Poľsko (235 transakcií), Rakúsko (120), Česká republika (81) a Rumunsko (76). Podľa celkovej hodnoty transakcií sa na prvých dvoch miestach opäť umiestnili Poľsko a Rakúsko, nasledované Maďarskom a Chorvátskom.



Tzv. tech sektor bol aj v roku 2022 hlavným generátorom objemu transakcií, ktoré prichádzajú do strednej a východnej Európy zahŕňajúc záujemcov z krajín mimo regiónu SVE. Počet zaznamenaných transakcií (108) klesol vlani o 13 % v porovnaní s výnimočnými úrovňami dosiahnutými v roku 2021 (124).