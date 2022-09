ANALÝZA:Chýbajúce čipy vyjdú európsky automobilový sektor 100 mld. eur

Bratislava 24. augusta (TASR) - Chýbajúce čipy prinesú európskemu automobilovému sektoru stratu 100 miliárd eur. Nedostatok polovodičov viedol k celosvetovému nedostatku približne 18 miliónov vozidiel. Automobilový sektor bude potrebovať podporu, aby sa zabránilo väčším stratám v budúcnosti. Podporiť by sa mali najmä segmenty, kde je Európa výrobňou aj konečným trhom. Vyplýva to z aktuálnej analýzy medzinárodnej poisťovacej skupiny Allianz.



Automobilový sektor sa podľa nej stal obeťou číslo jeden globálneho nedostatku polovodičov. Na ťažký začiatok pandémie koronavírusu reagovali výrobcovia automobilov a dodávatelia automobilového priemyslu výrazným znížením zásob polovodičov a objednávok. A hoci sa dopyt po vozidlách v prvej polovici 2020 zotavil rýchlejšie ako sa očakávalo, výrobcovia čipov prerozdelili svoje výrobné kapacity na koncové trhy s rastúcim dopytom, ako sú počítačové a dátové centrá, čím zostala len malá kapacita pre automobilový sektor, priblížil Allianz.



Skoro dva roky po prvých signáloch nedostatku polovodičov je výroba áut ešte stále ďaleko pod úrovňou z roku 2019, s kumulovaným výpadkom výroby celosvetovo viac ako 18 miliónov vozidiel. Najhoršia situácia bola v Európe, kde výroba vozidiel v roku 2021 klesla na 13 miliónov vozidiel, vyčíslila analýza. Po náznakoch zlepšenia bolo oživenie výroby opäť brzdené napätím v dodávateľskom reťazci, spôsobené lockdownami v širšom regióne Šanghaja a ruskou inváziou na Ukrajine.



Kalkulácie Allianzu ukazujú, že v roku 2021 sa pre nedostatok čipov stratilo v produkcii automobilov v Európe viac ako 50 miliárd eur, čo je asi 0,4 % HDP. Za predpokladu, že európska produkcia v roku 2022 klesne o ďalšie 1 %, dôjde k strate ďalších 47 miliárd eur, čo je celkový výpadok 98 miliárd eur. Najväčšiu stratu pritom utrpelo Nemecko.



Podľa analýzy je autonómia výroby polovodičov pre Európu mimo dosahu, no tvorcovia legislatívy môžu poskytnúť cielenú podporu. Podpora by sa mala zamerať na segmenty, v ktorých je Európa veľkou výrobňou a zároveň konečným trhom, teda automobilový priemysel, nie spotrebnú elektroniku.