Analýza:Clá zvyšujú neistotu najmä v automobilovom a elektro priemysle
Autor TASR
Bratislava 13. augusta (TASR) - Nové a plánované clá zvyšujú trhovú neistotu najmä v automobilovom a elektrotechnickom priemysle, kde vedú k vyšším nákladom a oslabeniu konkurencieschopnosti exportérov. Pre firmy, ktoré dokážu rýchlo reagovať, diverzifikovať výrobu a optimalizovať svoje globálne pôsobenie, však môžu byť novou príležitosťou. Vyplýva to z analýzy KPMG.
Analytici očakávali, že nová colná politika USA spôsobí do určitej miery všeobecný pokles akciových trhov. „V prvej polovici roka sme boli svedkami rekordných výkyvov. Trh prudko zareagoval najmä začiatkom apríla, keď sa začalo aktívne diskutovať o zavedení ciel. Neskôr sa však zotavil, keď sa situácia začala vyjasňovať a mnohé firmy upravili svoje stratégie,“ vysvetlil Karol Balco, riaditeľ oddelenia oceňovania a finančného modelovania v KPMG na Slovensku.
„Podľa prieskumu KPMG medzi americkými spoločnosťami viac než polovica firiem už pristúpila k reorganizácii dodávateľských reťazcov vrátane relokácie výroby späť do USA. Prispôsobujú svoje výrobné aj obchodné modely, investujú do automatizácie, prediktívnej analytiky a riešení umelej inteligencie s cieľom zvýšiť efektivitu a znížiť náklady. Clá vnímajú nielen ako riziko, ale aj impulz na reorganizáciu investičného portfólia,“ povedal Balco.
Otvorenou otázkou podľa neho zostáva, aký bude dlhodobý dopad na ekonomiku a podnikateľské prostredie. Koncom júla sa totiž USA a EÚ dohodli na úprave ciel v automobilovom sektore - z pôvodných 2,5 % v roku 2024 sa clo po navýšení na 27,5 % znížilo na 15 %. „Budúce priame a najmä nepriame dopady tejto dohody na slovenské spoločnosti zostávajú zatiaľ ťažko predvídateľné. Jedno je však isté - pre manažment firiem ide o veľkú strategickú výzvu,“ priblížil.
Silným dopadom colnej politiky ale čelia zahraničné trhy, najmä Čína. Z rovnakého prieskumu medzi americkými spoločnosťami vyplýva, že až 83 % spoločností hlási pokles predaja v Číne a približne tretina všetkých opýtaných zaznamenala 16 až 25-percentnýpokles zahraničných tržieb.
Dopad ciel a taríf je podľa analýzy v USA veľkou témou. Až 57 % vrcholových manažérov amerických spoločností zaznamenalo pokles hrubej marže - z toho viac ako štvrtina už v máji 2025 evidovala prepad o 6 % a viac. Naopak, mierny nárast marže uviedlo len 7 % firiem.
Pokračujúca neistota v súvislosti so zavádzaním ciel a taríf má citeľný vplyv na počet fúzií a akvizícií. V prvom štvrťroku 2025 sa počet transakcií v USA znížil takmer o 10 % oproti predchádzajúcemu kvartálu. V druhom kvartáli klesol počet akvizícií o ďalších 12 %. Ešte výraznejší prepad zaznamenala Európa, kde sa počet transakcií v prvom kvartáli medziročne prepadol o 32 %.
Balco upozornil, že tento pokles je do určitej miery oneskorený, keďže fúzie a akvizície si zvyčajne vyžadujú dlhší čas. „Z krátkodobého pohľadu tak firmy čelia spomaleniu aktivít a vyššej opatrnosti investorov. Z dlhodobého hľadiska však bude rozhodujúce, ako rýchlo a efektívne sa dokážu prispôsobiť novej realite globálneho obchodu,“ dodal Balco.
