ANALÝZA:Globálny trh neživotného poistenia sa za 20 rokov zdvojnásobil
Vyplýva to z aktuálnej analýzy Swiss Re Institute.
Autor TASR
Bratislava 20. septembra (TASR) - Globálny trh poistenia majetku a neživotného poistenia sa za uplynulých 20 rokov zdvojnásobil a dosiahol hodnotu 2,4 bilióna amerických dolárov (2 bilióny eur). Desaťročia inovácií viedli k širšiemu prístupu k poisteniu, a to kombináciou tradičných a alternatívnych štruktúr, vyplýva z aktuálnej analýzy Swiss Re Institute.
V nasledujúcich 10 rokoch by malo podľa analýzy globálne poistné v oblasti poistenia majetku a neživotného poistenia rásť podobným tempom ako hrubý domáci produkt (HDP), pričom celkové poistné sa do roku 2040 takmer zdvojnásobí. Koncentrácia na trhu by zároveň mala klesnúť vďaka rastúcej konkurencii.
„Rýchla expanzia trhu poistenia majetku a neživotného poistenia nie je len otázkou rozsahu, ale aj vyššej absorpčnej schopnosti a odolnosti. Poisťovatelia sú efektívnejší pri oceňovaní, manažovaní a transformovaní rizík a podporujú vyššiu kapacitu sektora aj v čase zvýšenej neistoty. Súčasne prenášajú na zaisťovateľov väčší podiel rizík. Je to dôkazom dopytu po prenose rizika a trend, ktorý bude pokračovať vzhľadom na vývoj rizikovosti prostredia,“ priblížil hlavný ekonóm Swiss Re Jérôme Jean Haegeli.
Hlavným motorom efektivity je podľa analýzy pokračujúce rozdelenie v celom odvetví poistenia. Makléri a správcovské agentúry preberajú väčšiu úlohu v distribúcii a upisovaní, čo poisťovateľom umožňuje využívať špecializované zručnosti a dosahovať vyšší objem poistného. Rovnako sa stále viac tradičné poistenie dopĺňa alternatívnymi riešeniami, aby odvetvie dokázalo držať krok so zvyšujúcim sa vystavením riziku, a to najmä v oblastiach ohrozených katastrofami.
„Rast trhu poistenia majetku a neživotného poistenia je dôkazom jeho schopnosti zvládať komplexné rizikové prostredie. Do budúcnosti by zapojenie umelej inteligencie v upisovaní mohlo nasmerovať odvetvie ku globálnym poisťovniam bohatým na dáta oproti flexibilným špecialistom. Tento posun je sprevádzaný štrukturálnym trendom zvyšovania preneseného rizika na zaisťovateľov, ktorí zostávajú pilierom stability a motorom transformácie,“ doplnil hlavný upisovateľ P&C zaistenia v Swiss Re Gianfranco Lot.
(1 EUR = 1,1818 USD)
