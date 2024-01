Analýza:Najmenej zarobili ľudia v sociálnej starostlivosti a v školách

Bratislava 31. januára (TASR) - V roku 2023 zarobili najmenej zamestnanci v oblasti sociálnej starostlivosti. Desatina pracovníkov týchto firiem zarábala mesačne menej ako 800 eur. Medzi prvými desiatimi oblasťami s najnižšími platmi boli aj základné, stredné a vysoké školy a ďalšie vzdelávacie organizácie. Vyplýva to z analýzy portálu Platy.sk, na ktorú upozornila spoločnosť Alma Career.



Najlepšie zarábajúcich 10 % zamestnancov v oblasti sociálnej starostlivosti malo plat nad 1660 eur mesačne. Priamo v školách zarábala desatina zamestnancov pod 900 eur, priemerný plat bol necelých 1350 eur mesačne. Priemerný plat nad 1200 eur bol vo firmách poštových a kuriérskych služieb a v reštauráciách a baroch.



Naopak, najvyššie mzdy boli vlani vo firmách, ktoré pôsobia v IT sektore. Priemerný mesačný plat zamestnancov v tejto oblasti bol takmer 2500 eur v hrubom. V IT spoločnostiach zarábalo 10 % zamestnancov nad 3900 eur mesačne.



Najhoršie platená desatina pracovníkov v tomto sektore mala pod 1425 eur mesačne. Najviac zarobili zamestnanci IT firiem v Bratislavskom kraji, kde bol priemerný plat takmer 2700 eur, v Košickom kraji bol priemerný mesačný zárobok 2300 eur, o 140 eur viac ako v Žilinskom kraji. Najmenej zarobili zamestnanci IT firiem v Prešovskom a Trenčianskom kraji, kde sa priemerný plat pohyboval približne na úrovni 1900 eur.



Pracovníci vo firmách pôsobiacich v sektoroch poisťovníctva, bankovníctva a poradenstva v oblasti riadenia firiem zarobili v priemere nad 2200 eur mesačne. Vo všetkých troch prípadoch zarábalo 50 % zamestnancov nad 2000 eur mesačne.