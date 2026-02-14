< sekcia Ekonomika
ANALÝZA:Nárast počtu elektromobilov na 150.000 naše elektrárne zvládnu
SEPS v desaťročnom pláne rozvoja prenosovej sústavy na roky 2026 - 2035 ráta s dvomi variantmi.
Autor TASR
Bratislava 14. februára (TASR) - Slovenská flotila batériových elektromobilov sa do roku 2030 rozrastie na približne 150.000 kusov, pričom podiel elektromobilov na predajoch nových vozidiel by mal dosiahnuť 25 %. Spotreba elektriny by mala pre rozvoj elektromobility v rovnakom čase narásť o 0,3 terawatthodiny, očakáva Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA). Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) ráta vo variante zvýšenej dekarbonizácie s viac ako dvojnásobnou hodnotou. Sebestačnosť vo výroby elektriny by ale ani tento nárast nemal ohroziť.
„SEVA očakáva, že ročná spotreba elektriny pre nabíjanie osobných batériových elektrických vozidiel (BEV) na Slovensku v prepočte na obyvateľa výrazne vzrastie, a to z osem kilowatthodín (kWh) v roku 2025 na približne 57 kWh v roku 2030,“ uviedli riaditeľ SEVA Patrik Križanský a analytik Martin Jelenek. Aj pri tomto dynamickom raste však energetický vplyv elektromobility zostáva podľa nich zvládnuteľný. Pri počte 150.000 elektromobilov a priemernej spotrebe 20 kWh na 100 kilometrov by tieto vozidlá mali najazdiť približne 10.000 kilometrov ročne.
SEPS v desaťročnom pláne rozvoja prenosovej sústavy na roky 2026 - 2035 ráta s dvomi variantmi. V prvom, ktorý zahŕňa štandardný rast spotreby, je odhad SEPS na zvýšenú spotrebu elektriny z titulu elektromobility približne na úrovni SEVA. Variant, ktorý očakáva zvýšenú dekarbononizáciu, už predpokladá nárast spotreby do roku 2030 viac ako 0,7 TWh. Aj to je však iba približne pätina z ročnej výroby elektriny v jednom bloku jadrovej elektrárne, pričom už v tomto roku sa očakáva spustenie 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce.
Oveľa vyššie nároky na elektrinu očakáva SEPS od elektromobility v nasledujúcich rokoch. V roku 2034 by sa už mala celková ročná spotreba elektromobilov zvýšiť v základnom variante na viac ako jednu terrawathodinu a vo variante zvýšenej dekarbonizácie by to malo byť cez 2,1 TWh. SEVA pripomenula, že podľa predpokladov Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) bude oveľa vyššia ako u elektromobilov spotreba dátových centier súvisiaca s rozmachom umelej inteligencie. Tá presiahne v Európe hranicu 100 kWh na obyvateľa. SEPS zasa upozornil na výrazný nárast spotreby elektriny spojený s rastúcim počtom tepelných čerpadiel. Ten by mohol byť oproti spotrebe elektromobilov aj viac ako dvojnásobný.
Napriek očakávanému rastu počtu elektromobilov bude Slovensko aj v roku 2030 oproti väčšine krajín Európskej únie (EÚ) v ich pomere k ostatným vozidlám výrazne zaostávať. Štáty ako Nemecko či Holandsko ťažia z vyššej kúpyschopnosti obyvateľstva a adresných vládnych politík, čím sa prehlbuje štrukturálna priepasť medzi regiónmi. Aktuálne priemer registrácií batériových elektrických vozidiel (BEV) v Európskej únii dosahuje 17,4 %, na Slovensku to zatiaľ je iba 4,7 %. Slovensko si aj v roku 2025 udržalo nelichotivú predposlednú priečku v rámci Európskej únie v podiele registrácií nových osobných BEV zo všetkých novoregistrovaných vozidiel. Celkovo tak na slovenských cestách jazdilo ku koncu roka 24.661 osobných BEV.
Pozícia Slovenska je podľa SEVA výsledkom kombinácie viacerých faktorov, a to od nižšej kúpyschopnosti obyvateľstva až po pomalé budovanie nabíjacej infraštruktúry pre niektoré prípady používania napríklad na diaľniciach či sídliskách. Na Slovensku je aktuálne k dispozícii 3086 verejných nabíjacích bodov v celkovo 1197 lokalitách s inštalovaným výkonom 201 megawattov. Na rozdiel od susedných štátov, vrátane susedného Česka, Poľska a Maďarska, ktoré vďaka podpore od štátu financovanej z európskych zdrojov a daňovým zvýhodneniam zaznamenali v roku 2025 väčší rast trhu, na Slovensku podľa SEVA chýba systematická národná stratégia.
„SEVA očakáva, že ročná spotreba elektriny pre nabíjanie osobných batériových elektrických vozidiel (BEV) na Slovensku v prepočte na obyvateľa výrazne vzrastie, a to z osem kilowatthodín (kWh) v roku 2025 na približne 57 kWh v roku 2030,“ uviedli riaditeľ SEVA Patrik Križanský a analytik Martin Jelenek. Aj pri tomto dynamickom raste však energetický vplyv elektromobility zostáva podľa nich zvládnuteľný. Pri počte 150.000 elektromobilov a priemernej spotrebe 20 kWh na 100 kilometrov by tieto vozidlá mali najazdiť približne 10.000 kilometrov ročne.
SEPS v desaťročnom pláne rozvoja prenosovej sústavy na roky 2026 - 2035 ráta s dvomi variantmi. V prvom, ktorý zahŕňa štandardný rast spotreby, je odhad SEPS na zvýšenú spotrebu elektriny z titulu elektromobility približne na úrovni SEVA. Variant, ktorý očakáva zvýšenú dekarbononizáciu, už predpokladá nárast spotreby do roku 2030 viac ako 0,7 TWh. Aj to je však iba približne pätina z ročnej výroby elektriny v jednom bloku jadrovej elektrárne, pričom už v tomto roku sa očakáva spustenie 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce.
Oveľa vyššie nároky na elektrinu očakáva SEPS od elektromobility v nasledujúcich rokoch. V roku 2034 by sa už mala celková ročná spotreba elektromobilov zvýšiť v základnom variante na viac ako jednu terrawathodinu a vo variante zvýšenej dekarbonizácie by to malo byť cez 2,1 TWh. SEVA pripomenula, že podľa predpokladov Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) bude oveľa vyššia ako u elektromobilov spotreba dátových centier súvisiaca s rozmachom umelej inteligencie. Tá presiahne v Európe hranicu 100 kWh na obyvateľa. SEPS zasa upozornil na výrazný nárast spotreby elektriny spojený s rastúcim počtom tepelných čerpadiel. Ten by mohol byť oproti spotrebe elektromobilov aj viac ako dvojnásobný.
Napriek očakávanému rastu počtu elektromobilov bude Slovensko aj v roku 2030 oproti väčšine krajín Európskej únie (EÚ) v ich pomere k ostatným vozidlám výrazne zaostávať. Štáty ako Nemecko či Holandsko ťažia z vyššej kúpyschopnosti obyvateľstva a adresných vládnych politík, čím sa prehlbuje štrukturálna priepasť medzi regiónmi. Aktuálne priemer registrácií batériových elektrických vozidiel (BEV) v Európskej únii dosahuje 17,4 %, na Slovensku to zatiaľ je iba 4,7 %. Slovensko si aj v roku 2025 udržalo nelichotivú predposlednú priečku v rámci Európskej únie v podiele registrácií nových osobných BEV zo všetkých novoregistrovaných vozidiel. Celkovo tak na slovenských cestách jazdilo ku koncu roka 24.661 osobných BEV.
Pozícia Slovenska je podľa SEVA výsledkom kombinácie viacerých faktorov, a to od nižšej kúpyschopnosti obyvateľstva až po pomalé budovanie nabíjacej infraštruktúry pre niektoré prípady používania napríklad na diaľniciach či sídliskách. Na Slovensku je aktuálne k dispozícii 3086 verejných nabíjacích bodov v celkovo 1197 lokalitách s inštalovaným výkonom 201 megawattov. Na rozdiel od susedných štátov, vrátane susedného Česka, Poľska a Maďarska, ktoré vďaka podpore od štátu financovanej z európskych zdrojov a daňovým zvýhodneniam zaznamenali v roku 2025 väčší rast trhu, na Slovensku podľa SEVA chýba systematická národná stratégia.