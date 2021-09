ANALÝZA:Od začiatku roka zanikli stovky reštaurácií, vznikli ale nové

Bratislava 30. septembra (TASR) – Aj napriek tomu, že posledné mesiace boli už opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 menej prísne, mnohé reštaurácie svoju situáciu spred roka nedokázali prekonať a zatvorili biznis. Do konca leta tohto roka zaniklo na Slovensku 637 reštaurácií, ktoré prevádzkovali fyzické či právnické osoby. Ťažká situácia však mnohých podnikateľov neodradila. V rovnakom čase 1134 nových reštaurácií vzniklo. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Dun & Bradstreet.



„Podľa našej analýzy aktuálne na Slovensku podniká 21.111 reštaurácií, z toho 9348 riadia právnické osoby, zvyšok fyzické osoby – podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri. Oproti minulému roku tak evidujeme celkový nárast o 792 prevádzok,“ spresnila analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová. Z analýzy vyplýva, že najviac ich vzniklo pred letnými prázdninami, keď sa očakávalo rapídnejšie uvoľnenie opatrení. V júni vzniklo 219 nových prevádzok na Slovensku, druhým najsilnejším mesiacom bol máj, keď bolo registrovaných 189 prevádzok.



Veľa podnikateľov podľa Štěpánovej prešlo na on-line objednávkový systém donášky jedál, mnohé zaviedli „výdajné okienka“, čo dokázalo pokryť náklady. „Desiatky prevádzok však práve pre pandémiu museli svoj biznis ukončiť,“ dodala Štěpánová. Podnikanie ukončilo 74 eseročiek a akciových spoločností a 563 fyzických osôb – podnikateľov. Najviac podnikateľov, a to 109, ukončilo podnikanie v sektore reštauračných služieb v máji, v januári to bolo 103 podnikateľov.