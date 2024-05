Analýza:Ojazdené autá sú lacnejšie,na trhu ich bolo medzimesačne menej

Bratislava 8. mája (TASR) - Počet ponúkaných jazdených áut na slovenskom trhu sa v apríli medziročne zväčšil o 14 %, keď dosiahol 63.852 vozidiel. V porovnaní s marcom však už počet áut mierne klesol, podobne ako ponukové ceny. Tie sa znížili o dvesto eur na mediánových 9300 eur, vek inzerovaných klesol o jeden rok na aktuálnych 10,1 roka. Vyplýva to z analýzy pripravenej expertmi spoločnosti Aures Holdings, pod ktorú patrí sieť predajní AAA Auto a Mototechna.



Ceny automobilov na celom sekundárnom trhu opakovane prerušili niekoľko rokov trvajúci rast a už druhý mesiac v rade klesli, no stále sú podľa analýzy o 4,3 % vyššie ako pred rokom. V medziročnom porovnaní je ponuka vozidiel stále výrazne širšia (+14 %), autá majú na tachometri priemerne stále rovnako kilometrov, a to aktuálne 169.000. Mierne nižší je vek ponúkaných vozidiel.



Na trhu sa čoraz častejšie objavujú aj jazdené elektromobily. Tých medziročne v ponuke pribudlo takmer 50 %, druhý najvyšší nárast počtu ponúkaných jazdeniek zaznamenali hybridy (+20,6 %). Z klasických palív najviac pribudlo benzínových motorizácií, a to 16 %. Najmenší nárast počtu zaznamenali autá s dieselovým motorom (+10,4 %).



Medzi najponúkanejšie modely patrili už štandardne české Škodovky s modelom Octavia, ktoré na druhom a treťom mieste nasledoval nemecký Volkswagen s modelmi Golf a Passat. Na štvrtom a piatom mieste sa opäť umiestnila značka Škoda s modelmi Fabia na štvrtom mieste a Superb na piatom. Šieste miesto obsadilo BMW 3, siedme a ôsme miesta patria Audi s modelmi A4 a A6. Posledné dve miesta prvej desiatky dopĺňajú BMW 5 a Volkswagen Tiguan.



Prvých päť priečok v rebríčku najponúkanejších hybridov v mesiaci apríl patrí značke Toyota a rebríček poradí najviac ponúkaných elektromobilov ovládla Tesla Model 3, nasledovaná Nissanom Leaf, BMW i3, Teslou Model S a Volkswagenom Golf.