Analýza:Počet vyrobených áut vo svete minulý rok vzrástol takmer o 8 %

Bratislava 29. marca (TASR) - V minulom roku sa vo svete vyrobilo 81,5 milióna osobných a ľahkých úžitkových áut, čo bolo o 7,6 % (5,7 milióna) viac ako v predchádzajúcom roku. Oproti maximu z roku 2019 však bola globálna produkcia áut nižšia o 7,1 % (6,2 milióna). Informoval o tom analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák na základe údajov od Medzinárodnej organizácie výrobcov motorových vozidiel (OICA).



Produkcia áut sa minulý rok zvyšovala v drvivej väčšine regiónov - od päť percent v EÚ a Veľkej Británii, cez deväť percent v Latinskej Amerike, desať percent v Severnej Amerike a Ázii až po 13 % v Afrike. Jedinou časťou sveta, kde produkcia áut minulý rok klesala, bolo Rusko s poklesom o 64 % a Ukrajina, ktorá zaznamenala 80-percentný prepad produkcie.



Oproti roku 2019 výroba automobilov zaostáva najvýznamnejšie v krajinách EÚ, EFTA (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) a Veľkej Británii o 23,5 %, v ostatnej Európe až o 34 %. O niečo viac sa už podarilo medzeru zatvoriť americkým regiónom Latinskej a Severnej Ameriky, ktoré za úrovňou z roku 2019 zaostávajú o 12 - 13 %.



Predaje áut v Európe ďalej klesali, a to medziročne o šesť percent na nové historické minimum tesne pod 13 miliónov automobilov. Hoci najväčšie prírastky v exporte z Európy smerovali na americký a čínsky trh, silne rástli aj exporty do viacerých krajín bývalého Sovietskeho zväzu - ako Uzbekistan o 125 %, Azerbajdžan o 162 %, Tadžikistan o 226 %, Gruzínsko o 252 %,ale aj do Bieloruska o 347 %, Kazachstanu o 462 %, Arménska o 878 % a Kirgizska o 4836 %.



"Pri krajinách s historicky silnými väzbami na Rusko je pritom pomerne veľká pravdepodobnosť, že zvýšené dovozy áut z EÚ mohli byť z nemalej časti motivované obchádzaním sankcií uvalených na Rusko, a dovezené autá nakoniec končili u ruských zákazníkov," poznamenal Koršňák.



Rozdielny trend produkcie minulý rok podľa dát vykázali aj Česko a Slovensko. Kým v Česku sa produkcia medziročne zvýšila o desať percent na 1,2 milióna áut, na Slovensku podľa prvotných odhadov ľahko klesla o tri percentá na rovný milión áut. V krajinách Vyšehradskej štvorky, Rumunska a Slovinska, sa minulý rok vyrobilo 3,7 milióna áut, čo predstavuje takmer pol milióna viac ako v Nemecku.



"Keďže týchto šesť krajín je porovnateľných s Nemeckom aj počtom obyvateľov, i produkcia áut na 1000 obyvateľov tu bola v priemere podobná ako v Nemecku. Kľúčovými producentami áut v regióne strednej Európy sú stále najmä Česko a Slovensko, kde sa vyrobia takmer dve z troch áut vyrobených v regióne" uzavrel Koršňák.