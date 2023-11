ANALÝZA:Príchod Biedronky podľa odborníkov znížiť ceny potravín nemusí

Bratislava 25. novembra (TASR) - Príchod poľského diskontného reťazca Biedronka nemusí automaticky znížiť ceny potravín aj u konkurencie. Pri vstupe na slovenský trh nebude mať významný trhový podiel, môže mať teda problém konkurovať cenami bez toho, aby to výrazne neovplyvnilo jeho ekonomiku. Konkurencia môže reagovať buď znižovaním cien na úkor kvality, alebo vyššou kvalitou, tvrdia odborníci oslovení TASR.



Člen ekonomického výboru Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Adrián Ďurček uviedol, že podľa ich názoru sa príchodom nového reťazca ceny potravín neznížia. "Cena potravín totiž nevzniká iba v obchode, hoci sa to tak pre laika môže javiť. Významný vplyv na tvorbu ceny majú ceny energií, efektívnosť poľnohospodárskej produkcie, ale i štát stanovením sadzby DPH, výškou daňového a odvodového zaťaženia ceny práce. Z toho vyplýva, že obchod môže prispieť k zhoršeniu alebo k zlepšeniu ceny iba svojou maržou," vysvetlil Ďurček.



To, či nový reťazec plánuje konkurovať kvalitou alebo cenou, nie je podľa analytika Jána Košča z Asociácie sociálno-ekonomických analytikov zatiaľ jasné. "Konkurencia na poli potravín môže byť tak v tom, že dovezú viac menej kvalitných a zároveň lacnejších potravín, ako aj v tom, že sa bude na Slovensko dovážať kvalitný tovar z Poľska, kde však ceny až také konkurencieschopné nebudú. Môže sa teda stať, že Biedronka svojím príchodom zníži ceny potravín, ale zároveň dôjde k znižovaniu zamestnanosti v slovenskej potravinárskej sieti," vysvetlil Košč.



Konkurencia bude podľa Košča reagovať buď znižovaním cien, pravdepodobne cez znižovanie aj kvality, alebo konkurovať vyššou kvalitou. "Ale skutočnosť uvidíme až po príchode Biedronky na náš trh," dodal.



Hovorca spoločnosti Lidl Tomáš Bezák uviedol, že filozofia ich spoločnosti je poskytnúť zákazníkom najlepšiu možnú cenu a čo najvyššiu kvalitu výrobkov. "Bez ohľadu na našich konkurentov budeme aj naďalej robiť všetko pre to, aby sme zostali atraktívni pre zákazníkov, zamestnancov a tiež slovenských dodávateľov," dodal. Ďalšie veľké reťazce na otázky TASR nereagovali.



Nový reťazec nebude mať podľa Ďurčeka pri svojom vstupe na trh významný trhový podiel, bude mať teda problém konkurovať cenami bez toho, že by to výrazne neovplyvnilo jeho ekonomiku. "Vstúpi totiž na mimoriadne vyspelý a prehustený maloobchodný trh, kde sú dobre etablované zahraničné reťazce. Na jej vstup iste zareagujú všetci silnou marketingovou podporou, možno i dlhodobo zvýhodnenými cenami vybraných tovarov. Ale očakávať plošné zníženie cien potravinových tovarov pre spotrebiteľa je podľa nášho názoru nepravdepodobné," doplnil.



Biedronka, patriaca pod portugalskú spoločnosť Jerónimo Martins, by mala otvoriť svoje prvé obchody na Slovensku koncom roka 2024. Reťazec si už zaregistroval svoju slovenskú internetovú doménu. V Poľsku prevádzkuje 3300 predajní a s vyše 70.000 zamestnancami je najväčší poľský predajca potravín. Podľa poľského portálu Wiadomošci Handlowe za rok 2022 zaznamenala tržby vo výške 17,58 miliardy eur, čo predstavuje takmer 21-percetný nárast v porovnaní s rokom 2021.



Jej tržby tak predstavujú vyše dvojnásobok spoločných tržieb najväčších maloobchodných reťazcov na Slovensku - 7,7 miliardy eur za rok 2022. Vlani dosiahol najväčšie tržby Lidl s obratom 1,89 miliardy eur, ďalej Tesco s obratom 1,64 miliardy eur a Kaufland, ktorý zaevidoval tržby 1,54 miliardy eur.