ANALÝZA:Priemerný investor do fondov dosiahol od roku 2017 výnos 13,3%

Bratislava 27. mája (TASR) - Priemerný investor, ktorý má investované finančné prostriedky v slovenských podielových fondoch, dosiahol od začiatku roka 2017 do prvého štvrťroka tohto roka kumulovaný výnos 13,3 %. V porovnaní s úrokmi na vkladových produktoch to bolo výrazne viac, na pokorenie inflácie to však nestačilo. Ceny tovarov a služieb boli oproti úvodu roka 2017 vyššie o 39,5 %.



V aktuálnej analýze na to upozornila analytička Wood & Company Eva Sadovská. Vychádzala pritom z indexu slovenského investora (ISI100), zostaveného z dát 100 najväčších podielových fondov v rebríčku Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS).



"Počas analyzovaného obdobia, teda za šesť rokov a jeden štvrťrok, bola výnosnosť podielových fondov a hodnota indexu negatívne ovplyvnená najmä vypuknutím pandémie COVID-19 na jar 2020, vojnového konfliktu na Ukrajine a energetickou krízou počas roka 2022," priblížila Sadovská.



Upozornila, že investovanie je behom na dlhú trať, preto je potrebné pozerať sa aj na výnosnosť investícií z dlhodobého hľadiska. "Kým počas prvých troch sledovaných rokov bola hodnota indexu striedavo pod a nad hodnotou kumulovanej inflácie, tak od konca roka 2020 až do konca roka 2021 prevýšila tempo zdražovania v krajine. Vojnou a krízou ovplyvnená nižšia hodnota indexu ale počas roka 2022, ani v úvode roka 2023, na rekordne vysokú infláciu nestačila," doplnila analytička.



Najvyššiu výnosnosť v sledovanom období dosiahli akciové fondy s kumulovaným výnosom na úrovni 44,1 %. Nasledovali realitné fondy, ktoré vykázali kumulovaný výnos 26,0 %. Iba tieto dva typy fondov tak podľa Sadovskej dokázali držať krok s infláciou.



Ostatné druhy fondov už výnosnosťou výrazne zaostávali. Zmiešané fondy dosiahli od roku 2017 kumulované zhodnotenie na úrovni 3,9 % a fondy krátkodobých investícií mali kumulovaný výnos 1,8 %. Dlhopisové fondy vykázali za toto obdobie stratu, doplnila analytička.