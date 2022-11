Analýza:Rast cien nehnuteľností v treťom štvrťroku sa výrazne spomalil

Bratislava 2. novembra (TASR) - Ponukové ceny nehnuteľností na bývanie v treťom štvrťroku 2022 vzrástli oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 1,6 %. Ide o najpomalšie štvrťročné tempo rastu od roku 2019. V porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku sú ceny o 21,9 % vyššie. Vyplýva to z komentára analytikov úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS) Národnej banky Slovenska (NBS). Pri pohľade na jednotlivé mesiace zároveň pozorujú náznaky postupného obratu v cenovom vývoji, obzvlášť viditeľné v Bratislavskom kraji.



Priemerná cena rezidenčných nehnuteľností sa oproti predchádzajúcemu štvrťroku zvýšila o 42 eur za štvorcový meter (m2) na úroveň 2714 eur za m2. "Na cenovom rozdiele sa podieľal Bratislavský kraj tradične približne polovicou, pomerne výrazný kladný príspevok má tiež Prešovský a Žilinský kraj. Príspevok Banskobystrického a Trnavského kraja k celkovej zmene ceny je záporný," priblížili analytici.



Priemerná cena bytov dosiahla v treťom kvartáli 2982 eur za m2. V medzištvrťročnom porovnaní ide o nárast o 1,2 %, čo zodpovedá medziročnému rastu 24 %. Oproti rovnakému obdobiu v predchádzajúcom roku sú naďalej najvyššie ceny päťizbových bytov. "Primárne ide o dôsledok vývoja v minulom štvrťroku, v treťom štvrťroku už len stagnovali. Viditeľnejší nárast sme zaznamenali iba v prípade jednoizbových bytov," dodali analytici. Priemerná cena domov sa nachádza na úrovni 2021 eur za m2, v porovnaní s druhým štvrťrokom ide o rast 1,7 %, medziročne to je 12,5 %.



Vývoj cien nehnuteľností naprieč regiónmi je rôznorodý. Najvyšší medzištvrťročný rast evidujú analytici v Prešovskom kraji, a to 7,4 %, a v Trenčianskom kraji 5 %. Medzikvartálny rast v Bratislavskom a Košickom kraji je približne na úrovni celoslovenského priemeru. V Trnavskom a Banskobystrickom kraji ceny rezidenčných nehnuteľností v porovnaní s minulým štvrťrokom mierne klesli.



Mesačné údaje ukazujú, že ceny nehnuteľností na bývanie dosiahli v treťom štvrťroku najvyššiu úroveň v júli, v nasledujúcich mesiacoch mierne klesali. Tento vývoj je ešte výraznejší pri pohľade na samotné ceny bytov. "Naopak, v prípade cien domov sa o žiadnom jasnom trende hovoriť nedá," podotkli analytici. Z pohľadu mesačného vývoja cien v krajoch v Bratislavskom kraji vidieť náznaky obratu v cenovom vývoji, v Košickom a Prešovskom kraji ceny pokračujú v postupnom raste.



Priemerná úroková sadzba čisto nových úverov na nehnuteľnosti dosiahla v júli 2,5 % a v septembri už 2,9 %. Tomu podľa analytikov zodpovedá aj viditeľný pokles čistého prírastku úverov na nehnuteľnosti v priebehu letných mesiacov a septembra. "Trhy očakávajú ďalší rast úrokových sadzieb, spomalenie úverovania bude teda pravdepodobne pokračovať. Z toho vyplýva aj pokračujúci pokles aktivity na realitnom trhu," doplnili.