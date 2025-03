ANALÝZA:Slováci chcú pracovať z domu, firmy žiadajú návrat do podnikov

Bratislava 16. marca (TASR) - Možnosť práce z domu je jedným z najžiadanejších benefitov zo strany zamestnancov od čias pandémie COVID-19. Mnohí ľudia chcú mať aj naďalej možnosť práce z domu, avšak firmy ich čiastočne lákajú naspäť na pracovisko. V roku 2018 mala možnosť pracovať z domu pätina Slovákov, od roku 2022 je to tretina. Vyplýva to z analýzy portálov Profesia.sk a Platy.sk, ktorú zverejnila spoločnosť Alma Career (AC).



Zatiaľ čo si zamestnanci už zvykli na ušetrený čas a financie, ktoré minú na cestu na pracovisko, tak na druhej strane by ich rady firmy videli naspäť v kanceláriách. "Zamestnávatelia chcú návrat zamestnancov na pracovisko, ale zväčša ho nevyžadujú na 100 %. Uprednostňujú, aby sa porady, ktoré majú kooperatívnu časť a vyžadujú proces riešenia zadaní, uskutočňovali osobne, ale informatívne stretnutia môžu byť online," uviedol riaditeľ spoločnosti za Slovensko Radoslav Rezák.



Mnoho firiem má podľa neho na pracovisku už menej pevných pracovných miest a viac zdieľaných, rovnako nemajú ani také veľké priestory, v ktorých by mohli byť naraz fyzicky prítomní na pracovisku úplne všetci zamestnanci. Zároveň firmy zvýšili počet zasadacích miestností.



Podiel inzerátov na pracovnom portáli Profesia.sk, ktoré medzi benefitmi uvádzajú možnosť práce z domu, veľmi nerastie. V roku 2019 bola práca z domu spomenutá v ôsmich percentách ponúk a od roku 2020 sa pohybuje o percento či dve vyššie. Inzeráty, v ktorých firmy ponúkajú hybridnú formu, a to keď je časť týždňa zamestnanec v kancelárii a časť z domu, aktuálne tvoria 12 % ponúk. Celkovo dominujú ponuky, ktoré vyžadujú prítomnosť na pracovisku.



"Zatiaľ čo pred pandémiou bola možnosť práce odkiaľkoľvek raritná a podiel ponúk nedosahoval ani percento, po pandémii sa tieto inzeráty začali objavovať viac. V roku 2022 ju uvádzali tri percentá, posledné tri roky dve percentá inzerátov. Táto forma práce je atraktívna najmä pre mladých ľudí z generácie Z a dopyt po nej bude zrejme rásť," uzavrela spoločnosť.