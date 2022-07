Analýza: Slováci sú najčastejšími zahraničnými vlastníkmi firiem v ČR

Bratislava 10. júla (TASR) - Slovenskí podnikatelia vlastnia v Česku takmer 15.000 spoločností, sú tak už tretím rokom najčastejšími zahraničnými vlastníkmi firiem. Predbehli ruských a ukrajinských podnikateľov. Vyplýva to z analýzy nadnárodnej analytickej spoločnosti Dun & Bradstreet.



"Kým napríklad v roku 2017 slovenské firmy vlastnili 12.884 tých českých, dnes je to 14.941," priblížila analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová. Zároveň dodáva, že expanzia na český trh je pre Slovákov logickým krokom či už pri rozširovaní, alebo rozbehu nového podnikania. "Dôležitú úlohu tu zohráva spoločná minulosť oboch krajín, takmer nulová jazyková bariéra a teritoriálna blízkosť," dodala. Od jari minulého roka do svojich portfólií slovenskí podnikatelia zaradili ďalších 625 subjektov, čo je najviac za posledných päť rokov.



Prvenstvo si Slováci držia posledné tri roky, teda od roku 2020. V tom období prvýkrát prekonali dlhodobý náskok ukrajinských a ruských spoločností, počet Slovákmi ovládaných českých firiem sa v tom čase tesne priblížil hranici 14.000 subjektov. Do top trojice zahraničných vlastníkov spoločností u našich susedov patria Ukrajinci s 12.554 firmami a Rusi, ktorí ovládajú 11.708 firiem. Päticu uzatvárajú Nemci s 8583 spoločnosťami a Briti, ktorí v Česku vlastnia 4068 firiem.



Teritoriálna blízkosť a spoločná minulosť platí aj v opačnom prípade. Na Slovensku sú najčastejším zahraničným vlastníkom domácich spoločností práve Česi. Slováci však vlastnia v Českej republike viac spoločností ako Česi na Slovensku. "Českí podnikatelia aktuálne na našom trhu vlastnia 13.539 firiem. Kapitál, ktorý v našich subjektoch vlastnia, sa však medziročne znížil z 2,8 na 2,6 miliardy eur," doplnila Štěpánová.