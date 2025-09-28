< sekcia Ekonomika
ANALÝZA:Slováci utrácajú v e-shopoch miliardy, no za Českom zaostávajú
Pri pohľade na celý e-commerce segment na Slovensku je zrejmé, že ten tvoril vlani až 24 percent tržieb slovenských podnikov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 28. septembra (TASR) - Slovenský online trh zaostáva v celkovej hodnote tovarov za českým o viac ako dve tretiny. Na Slovensku sa v roku 2024 cez e-shopy predal tovar za 12 miliárd eur, zatiaľ čo v Česku za 42 miliárd eur. Aj pri porovnaní s prihliadnutím na veľkosť trhu by pri rovnakej intenzite nákupov malo Slovensko v tomto segmente mať obraty okolo 21 miliárd eur. Vyplýva to z analýzy, ktorú vypracoval dátovo-poradenský portál Valida.sk.
Z celkovo 12 miliárd eur smerovali objednávky za štyri miliardy eur ku koncovým zákazníkom (B2C) a za osem miliárd eur k firmám (B2B). V Českej republike je toto „tovarové“ e-commerce výrazne väčšie. Tovar spolu za 17 miliárd eur objednali koncoví zákazníci a za 25 miliárd eur firmy.
Pri pohľade na celý e-commerce segment na Slovensku je zrejmé, že ten tvoril vlani až 24 percent tržieb slovenských podnikov. Zároveň platí, že len 17 percent firiem vôbec umožňuje elektronické objednávky. „Vysoký podiel tržieb vzniká na relatívne úzkej báze firiem,“ priblížila Renáta Kiselicová z Valida.sk.
Pri pohľade na jednotlivých hráčov zásielkového predaja je zrejmé, že rebríček z hľadiska tržieb aj za minulý rok vedie Alza.sk (tržby 539,4 milióna eur). V prípade tejto firmy ide až o dvojnásobné tržby v porovnaní s rokom 2023. Nasledujú GymBeam (165,8 milióna eur) a Allegro Slovakia (43,4 milióna eur), ktorému tržby už niekoľko rokov klesajú.
Aj rebríček najúspešnejších firiem podľa EBITDA (zisk pred úrokmi, daňami, odpismi) vedú Alza.sk (10,1 milióna eur) a GymBeam (8,8 milióna eur), pričom v tejto kategórii niekoľkonásobne prevyšujú ostatných. Tretiu priečku obsadil Bloom Cosmetics (1,9 milióna eur).
Portál sa pozrel aj na najrýchlejšie rastúce firmy pôsobiace v zásielkovom predaji. Ide o zloženú ročnú mieru rastu (CAGR) medzi rokmi 2021 a 2024, teda priemerné percento, o ktoré sa v tomto období každoročne zvyšovali tržby firmy. „V tomto prípade teda nie je dôležitá výška tržieb, ale tempo ich rastu. Prudko rásť môže aj veľmi malá firma,“ spresnila Kiselicová.
Najrýchlejšie takto rástol predajca kórejskej kozmetiky Ksisters - v troch obdobiach po sebe v priemere o 218 percent ročne. Dvojkou a trojkou sú s rastom 106 percent Shapen (barefoot) a Exact Invest (humed.sk - čistiace prostriedky a hygienické potreby). „Je pozoruhodné, že aj do tohto rebríčka sa dostali Alza.sk (CAGR 90 %) a GymBeam (CAGR 46 %), pretože prudko rásť z vysoko nastavenej latky je zvyčajne ťažšie ako z nižšieho základu,“ dodala Kiselicová.
Z celkovo 12 miliárd eur smerovali objednávky za štyri miliardy eur ku koncovým zákazníkom (B2C) a za osem miliárd eur k firmám (B2B). V Českej republike je toto „tovarové“ e-commerce výrazne väčšie. Tovar spolu za 17 miliárd eur objednali koncoví zákazníci a za 25 miliárd eur firmy.
Pri pohľade na celý e-commerce segment na Slovensku je zrejmé, že ten tvoril vlani až 24 percent tržieb slovenských podnikov. Zároveň platí, že len 17 percent firiem vôbec umožňuje elektronické objednávky. „Vysoký podiel tržieb vzniká na relatívne úzkej báze firiem,“ priblížila Renáta Kiselicová z Valida.sk.
Pri pohľade na jednotlivých hráčov zásielkového predaja je zrejmé, že rebríček z hľadiska tržieb aj za minulý rok vedie Alza.sk (tržby 539,4 milióna eur). V prípade tejto firmy ide až o dvojnásobné tržby v porovnaní s rokom 2023. Nasledujú GymBeam (165,8 milióna eur) a Allegro Slovakia (43,4 milióna eur), ktorému tržby už niekoľko rokov klesajú.
Aj rebríček najúspešnejších firiem podľa EBITDA (zisk pred úrokmi, daňami, odpismi) vedú Alza.sk (10,1 milióna eur) a GymBeam (8,8 milióna eur), pričom v tejto kategórii niekoľkonásobne prevyšujú ostatných. Tretiu priečku obsadil Bloom Cosmetics (1,9 milióna eur).
Portál sa pozrel aj na najrýchlejšie rastúce firmy pôsobiace v zásielkovom predaji. Ide o zloženú ročnú mieru rastu (CAGR) medzi rokmi 2021 a 2024, teda priemerné percento, o ktoré sa v tomto období každoročne zvyšovali tržby firmy. „V tomto prípade teda nie je dôležitá výška tržieb, ale tempo ich rastu. Prudko rásť môže aj veľmi malá firma,“ spresnila Kiselicová.
Najrýchlejšie takto rástol predajca kórejskej kozmetiky Ksisters - v troch obdobiach po sebe v priemere o 218 percent ročne. Dvojkou a trojkou sú s rastom 106 percent Shapen (barefoot) a Exact Invest (humed.sk - čistiace prostriedky a hygienické potreby). „Je pozoruhodné, že aj do tohto rebríčka sa dostali Alza.sk (CAGR 90 %) a GymBeam (CAGR 46 %), pretože prudko rásť z vysoko nastavenej latky je zvyčajne ťažšie ako z nižšieho základu,“ dodala Kiselicová.