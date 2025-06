ANALÝZA:Slováci v tomto roku počítajú s vyššími výdavkami na dovolenku

Bratislava 14. júna (TASR) - Slováci v tomto roku počítajú s vyššími výdavkami na letné dovolenky. Väčšina plánuje, že za dovolenku zaplatí od 500 do 1200 eur. Pre zdražovanie ľudia chcú na dovolenke šetriť či sa uskromniť, volia kratšie pobyty alebo sa na dovolenku vôbec nechystajú. Vyplýva to z prieskumov o letných dovolenkách.



Podľa prieskumu pre spoločnosť Home Credit väčšina Slovákov počíta s tým, že pri tohtoročnej letnej dovolenke si bude musieť siahnuť hlbšie do vrecka. „Keď sa na to pozrieme detailnejšie, 37 percent opýtaných hovorí o trochu vyššej sume za letnú dovolenku ako vlani, 19 percent o výrazne vyššej. Približne rovnako ako pred rokom plánuje minúť 35 percent a ani nie 10 percent respondentov počíta s nižšími nákladmi v tomto roku v porovnaní s minulosťou,“ priblížil analytik Home Credit Jaroslav Ondrušek.



Slováci plánujú na letné dovolenky najčastejšie minúť od 500 do 1200 eur. Podľa prieskumu agentúry Focus môžu náklady na dovolenku dosiahnuť v priemere 1600 eur, z toho približne 1100 eur má ísť na ubytovanie a zvyšok na výdavky priamo na dovolenke ako výlety, atrakcie, zábava či suveníry.



Väčšina dovolenkárov (68 %) plánuje dovolenkové náklady uhradiť z úspor. Z bežnej výplaty chce letný oddych platiť 39 % a požičať si na dovolenku plánuje 5 % opýtaných, vyplynulo z prieskumu pre Home Credit.



Na letné dovolenkové plány Slovákov vplýva aj tohtoročné zdražovanie. Uskromniť na výdavkoch súvisiacich s dovolenkou pre rast cien sa chystá 22 % ľudí, 17 % opýtaných zvolí lacnejšiu dovolenku a 16 % respondentov dovolenkovať nepôjde. V rámci šetrenia Slováci plánujú napríklad aj kratšiu dovolenku, budú si variť sami či nevycestujú do zahraničia.



Najviac dovolenkárov sa podľa prieskumu agentúry Focus chystá v tomto roku k vode (53 %) - či už ide o more, jazerá alebo slovenské kúpele. Nasleduje pobyt v prírode (39 %) a vyše štvrtiny (27 %) opýtaných plánuje stráviť dovolenkové dni poznávacími zájazdmi, návštevami festivalov či kultúrnych podujatí. Výber destinácie pritom často súvisí priamo s tým, aký rozpočet si dovolenkári môžu dovoliť.



Podľa odborníkov by mala dovolenka slúžiť na regeneráciu tela aj mysle, dôležitá je aj ako prevencia vyhorenia. Odporúčajú preto oddychom stráviť minimálne osem až desať dní nepretržite. Profesionálna koučka Katka Makara radí sa na dovolenku vopred pripraviť po technickej, komunikačnej aj mentálnej stránke.



Pozor si na dovolenke treba dať aj na takzvané dovolenkové pasce. Medzi najčastejšie patrí chýbajúce kvalitné cestovné poistenie. Podľa odborníčky na osobné financie Tatiany Brandysovej z Partners náklady na ošetrenie v zahraničí môžu dosiahnuť stovky eur, preto odporúča zabezpečiť si vhodné cestovné poistenie.



Rizikom môžu byť podľa odborníkov aj skryté poplatky, napríklad za klimatizáciu, miestne dane, upratovanie či plážové vybavenie. Tieto položky nemusia byť zahrnuté v cene ubytovania, no pobyt môžu podľa Brandysovej výrazne predražiť. Pozor si treba dať aj na výbery v hotovosti, platiť je dobré v miestnej mene a vyberať len z bankomatov renomovaných bánk. „Aj malá nepozornosť vás môže pripraviť o desiatky eur - napríklad pri výmene meny alebo cez zdanlivo lacné ponuky na poslednú chvíľu,“ upozornila.