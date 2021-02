SR má najvyššiu minimálnu mzdu z V4

Bratislava 9. februára (TASR) – Slovensko má tento rok najvyššiu minimálnu mzdu z krajín V4, oproti Luxembursku je však o tretinu nižšia, porovnala analytička spoločnosti FinGo.sk Lenka Buchláková. Kým slovenská minimálna mzda je tento rok na úrovni 623 eur, v susednom Česku je to 579 eur, v Maďarsku 442 eur a v Poľsku 614 eur.



Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat je slovenská minimálna mzda na 13. mieste spomedzi 27 krajín Európskej únie (EÚ). Najnižšiu minimálnu mzdu má naďalej Bulharsko (332 eur). Naopak, najvyššia je v Luxembursku (2202 eur). V EÚ existujú aj krajiny, ktoré minimálnu mzdu zavedenú nemajú, ide o Dánsko, Taliansko, Cyprus, Rakúsko, Fínsko a Švédsko.



"Na Slovensku poberajú minimálnu mzdu približne štyri percentá Slovákov, čo predstavuje zhruba 217.000 ľudí. Zaujímavosťou je, že rozdiely v minimálnych mzdách v členských štátoch EÚ sú po zohľadnení rozdielov v cenovej hladine podstatne menšie ako vlani," podotkla Buchláková s tým, že minimálna mzda v členských štátoch s nižšou cenovou hladinou sa pri vyjadrení parity kúpnej sily relatívne zvýšila a, naopak, je relatívne nižšia v krajinách s vyššími cenovými hladinami.



Slovensko patrí podľa analytičky k druhej najchudobnejšej skupine krajín, v ktorých sa minimálna hodinová mzda pohybuje od 2,50 do 5 eur na hodinu. "Tridsať rokov demokracie výrazne posilnilo celý región strednej a východnej Európy. Stále sa však nedarí dohnať západnú Európu vo výške platov," okomentovala Buchláková s tým, že priemerná výška slovenských miezd dosahuje iba 25 – 40 % miezd vyplácaných v Nemecku.



Na porovnanie uviedla, že v kategórii minimálnej mzdy nad 1500 eur v hrubom sa nachádzajú okrem Luxemburska aj Francúzi (1555 eur), Nemci (1614 eur), Belgičania (1626 eur), Holanďania (1685 eur) či Íri (1724 eur). Južanské krajiny väčšinou majú minimálnu mzdu do 800 eur, konkrétne v Grécku je na úrovni 758 eur, v Portugalsku 776 eur, ale v Španielsku sa tento rok vyšplhala nad hranicu 1000 eur (1108 eur).