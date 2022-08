ANALÝZA:Tohtoročná dovolenka vyjde v zahraničí drahšie ako v minulosti

Bratislava 13. augusta (TASR) - Tohtoročná dovolenka aj v obľúbených dovolenkových destináciách vyjde drahšie ako v minulosti. Dôvodom je vysoká inflácia, výrazne rastúce ceny potravín, ceny v reštauráciách a hoteloch aj ceny benzínu. Uviedla to v aktuálnej analýze analytička 365.bank Jana Glasová.



Júnová medziročná inflácia dosiahla na Slovensku úroveň 13,2 %. "Vysoká inflácia trápi ale nielen nás, ale aj ostatné európske krajiny. Najvyššej inflácii aktuálne čelí Turecko, kde rast cien dosahuje až takmer 79 %. To má samozrejme aj dopad na našich dovolenkárov v tejto destinácií, nakoľko aj oni budú cítiť, že ceny v obchodoch, hoteloch a reštauráciách sa oproti vlaňajšku výrazne zvýšili," priblížila analytička.



Za Tureckom nasledujú pobaltské krajiny Estónsko, Lotyšsko a Litva, kde tempo rastu cien prekračuje 20 %. Ďalšia v poradí je susedná Česká republika s infláciou blížiacou sa k 17 % a Bulharsko s takmer 15-percentnou infláciou.



Pri porovnaní susedných krajín rastú ceny rýchlejším tempom ako v SR v Česku (17 %) aj v Poľsku (14 %). Rovnakým tempom rastú ceny v Maďarsku (takmer 13 %). "Nižšiu infláciu ako my má jedine Rakúsko, a to mierne pod 9 %," doplnila Glasová.



Vysoké ceny podľa nej zastihnú dovolenkárov aj v Chorvátsku, kde v priemere inflácia presahuje 12 %. Podobne je na tom aj Grécko a Slovinsko, kde sa tempo rastu cien pohybuje okolo 11 %. Dvojciferný, asi 10-percentný priemerný rast dosahuje aj Španielsko. Miernejšia inflácia je na Cypre a v Portugalsku, kde dosahuje okolo 9 %, v rozmedzí 8 až 8,5 % sa pohybuje v Nemecku a Taliansku. Mierne nižšou infláciou sa môže pochváliť Francúzsko (6,5 %), ale aj Malta (6 %).



Potraviny podľa Glasovej oproti vlaňajšku najvýraznejšie zdraželi v Turecku, až o 94 %. Nasleduje Litva (28 %) a spomedzi dovolenkových destinácii Bulharsko a Maďarsko (23 až 24 %). V Česku aj Chorvátsku rastú ceny potravín podobne ako na Slovensku (17 až 18 %). Najnižšie medziročné zdraženie potravín spomedzi dovolenkových destinácií zaznamenalo Francúzsko (6 %), Cyprus (8 %) a Taliansko (9 %).



Ceny v reštauráciách sa medziročne najviac zvýšili taktiež v Turecku (80 %). Nasleduje susedné Česko (23 %) a SR, kde ceny oproti vlaňajšku vzrástli o 20 %. Podobný rast cien je aj v Maďarsku a Bulharsku. V Chorvátsku sú ceny stravovania vyššie oproti vlaňajšku o 14 %, v Slovinsku o 10 % a v ďalších krajinách je už tempo rastu jednociferné. Najpomalší rast dosahuje opäť Francúzsko (4 %) a Grécko a Taliansko (4,5 %).



Aj ceny za ubytovanie v hoteloch či penziónoch najvýraznejšie zdraželi v Turecku (77 %). O asi 40 % sa oproti vlaňajšku zvýšili v Portugalsku a o takmer 30 % v Španielsku. Viac ako 20-percentný rast cien dosahuje aj Česko a Grécko. Najnižší rast cien ubytovania je naopak na Malte (2 %). V SR vzrástli ceny v hoteloch a penziónoch o asi 7 %, o niečo rýchlejšie rástli v Nemecku, Maďarsku, Francúzsku, Slovinsku a v Rakúsku (7 až 10 %), doplnila analytička.