Analýza:Trhy s kanceláriami v strednej a východnej Európe čelia výzvam

Bratislava 6. júla (TASR) - Trhy s kancelárskymi nehnuteľnosťami v hlavných mestách strednej a východnej Európy (CEE) čelia zmenám a výzvam. Výstavba kancelárskych priestorov zaznamenáva v regióne odlišné tempo. Kým v bulharskej Sofii rastie výstavba najmä v segmente budov štandardu A, ostatné krajiny zaznamenávajú skôr utlmenú výstavbu. V Bratislave sa realizujú iba menšie butikové projekty. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Colliers o vývoji kancelárskych trhov v regióne CEE.



Nedostatok novej ponuky znižuje možnosti pre nájomcov a zvyšuje tlak na kvalitu existujúcich nehnuteľností. Vo všetkých šiestich hlavných mestách krajín CEE sa udržateľnosť stáva normou. „V Bratislave sa kladie dôraz na najvyššie certifikačné štandardy vrátane projektov s geotermálnym vykurovaním. Tento trend sa prejavuje aj v renovácii starších budov a vo zvyšujúcom sa rozdiele medzi prémiovými a staršími nehnuteľnosťami štandardu B,“ uviedla spoločnosť.



Nájomná aktivita v regióne sa podľa analýzy stabilizovala. Nájomcovia čoraz viac uprednostňujú kvalitu, lokalitu a udržateľnosť. V Bratislave a ďalších metropolách verejný sektor vystupuje ako nový významný nájomca, pričom v Maďarsku sa stáva aj vlastníkom kancelárskych budov.



„Záujem o flexibilné kancelárske priestory rastie naprieč celým regiónom v súvislosti s prechodom na hybridný spôsob práce. Sofia z hľadiska podielu flexibilných priestorov v regióne vedie, zatiaľ čo v Prahe dochádza k expanzii pod vedením dominantného miestneho prevádzkovateľa,“ priblížila závery analýzy spoločnosť.



Na hodnote získavajú prémiové priestory a prehlbuje sa rozdiel medzi nájmom za nehnuteľnosti štandardu A a B. V Bratislave, Sofii a Prahe dosahujú novšie budovy triedy A+ výrazne vyššie nájmy. Naopak, budovy bez certifikácie môžu čeliť zníženej atraktivite a výnosnosti so zľavou za neekologickosť.



Nízku mieru neobsadenosti si dlhodobo udržiava Praha, a to na úrovni 7 - 8 %. Bratislava a Budapešť majú podľa analýzy dynamickejší vývoj v dôsledku starších budov. V Sofii a Bukurešti sa po pandémii neobsadenosť postupne znižuje.



„Do budúcnosti sa očakáva, že záujem o kvalitné, dobre situované a ESG kompatibilné kancelárie bude rásť, zatiaľ čo staršie budovy môžu čeliť potrebe výrazných investícií alebo konverzií. V priebehu roka sa kancelárske trhy v krajinách CEE-6 budú naďalej prispôsobovať meniacim sa potrebám nájomcov a ekonomickej realite,“ uzavrela spoločnosť.