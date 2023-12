Analýza:V novembri výrazne klesol počet konkurzov a reštrukturalizácií

Bratislava 10. decembra (TASR) - V novembri bolo na Slovensku vyhlásených 25 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a boli povolené dve reštrukturalizácie. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov zo 41 na 25 a počet reštrukturalizácií takisto klesol zo šiestich na dve. Vyplýva to z analýzy spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau (CRIF).



V medziročnom porovnaní s novembrom 2022 počet konkurzov vzrástol z 20 na 25. Počet reštrukturalizácií vzrástol zo žiadnej na dve. Ani jedna spoločnosť nevyužila na predídenie bankrotu preventívnu reštrukturalizáciu.



"Stále platí, že najčastejšie bankrotujú jednoosobové eseročky bez zamestnancov a najviac postihnutým je odvetvie obchodu," uviedla hlavná analytička CRIF Jana Marková.



V predposlednom mesiaci tohto roka bolo podľa nej zároveň zastavených 22 konkurzných konaní pre nedostatok majetku a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 17 konkurzov. Zároveň sa začalo 27 nových konkurzných konaní.



V priebehu posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených 320 konkurzov, čo je o 20,75 percenta viac než v predchádzajúcom období (265 konkurzov). V období od decembra 2022 do novembra 2023 bolo povolených 21 reštrukturalizácií, čo je podľa údajov CRIF o päť menej než v rovnakom období pred rokom.



Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v novembri 2023 bolo všetkých 24 konkurzov vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov - z toho 21 boli spoločnosti s ručením obmedzeným a tri boli verejné obchodné spoločnosti.



Zo spoločností v konkurze najväčším zamestnávateľom a zároveň spoločnosťou s najvyšším obratom je Studio Moderna. Tento zásielkový predaj alebo predaj cez internet, ktorému bol konkurz vyhlásený súdom z Bratislavského kraja, zamestnával podľa CRIF od 200 do 249 pracovníkov a dosahoval obrat od 30 do 50 miliónov eur.



"Až 64 % z konkurzov vyhlásených v novembri 2023 sa týkalo firiem pôsobiacich v troch ekonomických odvetviach. Najviac konkurzov bolo vyhlásených vo veľkoobchode a maloobchode; oprave motorových vozidiel a motocyklov (sedem), v priemysle (päť) a v stavebníctve (štyri). Firmy s povolenou reštrukturalizáciou pôsobia v stavebníctve (jedna) a v doprave a skladovaní (jedna)," spresnila CRIF.



Od roku 2006 do konca novembra 2023 bolo na Slovensku vyhlásených 5122 konkurzov a bolo povolených 928 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.