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Analýza:Výsledok hospodárenia samospráv zostal za vlaňajšok v prebytku
Analýza spresnila, že porovnáva hospodárenie samospráv za roky 2025 a 2024.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Mestá a obce hospodárili v roku 2025 horšie ako rok predtým. Klesli im príjmy z podielových daní. Viaceré z nich boli nútene viac zaťažiť svojich obyvateľov zvýšením miestnych daní a poplatkov, a to najmä preto, aby mohli zachovať rozsah poskytovaných služieb. Zároveň mnohé samosprávy zvyšovali objem investícií. Rozpočet samospráv sa tak z prebytku takmer 150 miliónov eur v roku 2024 dostal do schodku 4,9 milióna eur. Celkový výsledok hospodárenia zostal v prebytku, a to vyše 735 miliónov eur. Pomohli mu finančné operácie. Vyplýva to z analýzy hospodárenia za minulý rok od spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau.
Analýza spresnila, že porovnáva hospodárenie samospráv za roky 2025 a 2024. Zahŕňa len tie, ktoré predložili finančné výkazy za oba roky. Ide o 2726 obcí, 141 miest a 39 mestských častí Bratislavy a Košíc, spolu s ich rozpočtovými organizáciami. Príspevkové organizácie do analýzy nevstúpili.
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami (bežný a kapitálový rozpočet) skončil podľa analýzy v roku 2025 schodkom 4,9 milióna eur, pričom v roku 2024 bol prebytok takmer 150 miliónov eur. Nemožno to však považovať za zhoršenie rozpočtového hospodárenia, keďže hlavným dôvodom bolo zníženie podielu daní z príjmov fyzických osôb poukazovaných samospráve a zvýšenie investičnej aktivity samospráv.
Bežný rozpočet, z ktorého samosprávy platia každodennú prevádzku, bol v prebytku 468,3 milióna eur. Oproti roku 2024 je to nárast o 15,5 %. Kapitálový rozpočet, z ktorého sa financujú investície, bol tak ako v predchádzajúcich rokoch schodkový. Schodok sa medziročne prehĺbil o 84,9 %, z 256 miliónov eur na 473 miliónov eur.
„Rast kapitálových výdavkov v samosprávach je v mestách a obciach priamo viditeľný. Ukončovanie investícií z plánu obnovy a rozbeh investičných projektov financovaných z Programu Slovensko - SK, toto všetko sú zdroje z Európskej únie. Aj keď sú čiastočne dofinancovávané z vlastných zdrojov samosprávy, bez európskych zdrojov by sa tieto zmeny v mestách nediali,“ uviedla Jana Červenáková, výkonná viceprezidentka Únie miest Slovenska.
Po zarátaní finančných operácií bol v roku 2025 celkovým výsledkom hospodárenia prebytok 735,4 milióna eur. Je to o 7,9 % viac ako v roku 2024. Zápornú bilanciu malo 29 samospráv a vyrovnanú 11 samospráv.
Viaceré samosprávy nahrádzali chýbajúce peniaze nepopulárnym zvýšením sadzieb dane z nehnuteľností. V roku 2025 na nej vybrali 644,9 milióna eur (rok predtým 618,5 milióna eur). Jej podiel na daňových príjmoch vzrástol zo 17 % na 19,8 %. Najväčšiu časť tvorila daň zo stavieb (450,5 milióna eur), nasledovala daň z pozemkov (137,2 milióna eur) a daň z bytov a nebytových priestorov (57,1 milióna eur).
Analýza spresnila, že porovnáva hospodárenie samospráv za roky 2025 a 2024. Zahŕňa len tie, ktoré predložili finančné výkazy za oba roky. Ide o 2726 obcí, 141 miest a 39 mestských častí Bratislavy a Košíc, spolu s ich rozpočtovými organizáciami. Príspevkové organizácie do analýzy nevstúpili.
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami (bežný a kapitálový rozpočet) skončil podľa analýzy v roku 2025 schodkom 4,9 milióna eur, pričom v roku 2024 bol prebytok takmer 150 miliónov eur. Nemožno to však považovať za zhoršenie rozpočtového hospodárenia, keďže hlavným dôvodom bolo zníženie podielu daní z príjmov fyzických osôb poukazovaných samospráve a zvýšenie investičnej aktivity samospráv.
Bežný rozpočet, z ktorého samosprávy platia každodennú prevádzku, bol v prebytku 468,3 milióna eur. Oproti roku 2024 je to nárast o 15,5 %. Kapitálový rozpočet, z ktorého sa financujú investície, bol tak ako v predchádzajúcich rokoch schodkový. Schodok sa medziročne prehĺbil o 84,9 %, z 256 miliónov eur na 473 miliónov eur.
„Rast kapitálových výdavkov v samosprávach je v mestách a obciach priamo viditeľný. Ukončovanie investícií z plánu obnovy a rozbeh investičných projektov financovaných z Programu Slovensko - SK, toto všetko sú zdroje z Európskej únie. Aj keď sú čiastočne dofinancovávané z vlastných zdrojov samosprávy, bez európskych zdrojov by sa tieto zmeny v mestách nediali,“ uviedla Jana Červenáková, výkonná viceprezidentka Únie miest Slovenska.
Po zarátaní finančných operácií bol v roku 2025 celkovým výsledkom hospodárenia prebytok 735,4 milióna eur. Je to o 7,9 % viac ako v roku 2024. Zápornú bilanciu malo 29 samospráv a vyrovnanú 11 samospráv.
Viaceré samosprávy nahrádzali chýbajúce peniaze nepopulárnym zvýšením sadzieb dane z nehnuteľností. V roku 2025 na nej vybrali 644,9 milióna eur (rok predtým 618,5 milióna eur). Jej podiel na daňových príjmoch vzrástol zo 17 % na 19,8 %. Najväčšiu časť tvorila daň zo stavieb (450,5 milióna eur), nasledovala daň z pozemkov (137,2 milióna eur) a daň z bytov a nebytových priestorov (57,1 milióna eur).