Analýza:Ženy v SR zarábajú v priemere o necelú štvrtinu menej ako muži

Bratislava 7. marca (TASR) - Ženy na Slovensku zarábajú v priemere o necelú štvrtinu menej ako muži. Celkový priemerný mesačný plat, vrátane odmien či 13. platu, je v prípade mužov 2100 eur, u žien je to takmer 1600 eur. Najvýraznejší rozdiel v platoch majú ženy v Bratislavskom kraji, nasleduje Košický a Žilinský kraj. Vyplýva to z analýzy portálu Platy.sk, o ktorom informovala spoločnosť Alma Career Slovakia.



Analýza ukázala, že rozdiel v platovom ohodnotení sa zväčšuje s počtom odpracovaných rokov. V prípade praxe do jedného roka zarábajú ženy mesačne v priemere o 20 % menej ako muži, ak už majú pracovné skúsenosti šesť rokov a viac, ide o približne 27-percentný rozdiel, čo predstavuje približne 600 eur.



Jedným z dôvodov rozdielnych platov je aj to, že ženy častejšie pracujú v slabšie platených oblastiach. Naopak muži dominujú na pozíciách, ktoré patria medzi najlepšie platené. Nad ženami prevažujú napríklad vo vrcholovom manažmente či informačných technológiách, ktoré patria medzi štyri najlepšie platené oblasti na Slovensku.



Platy žien podľa analýzy ovplyvňuje materská a rodičovská dovolenka, ale tiež nižšie sebavedomie pri vyjednávaní o vyššom plate v zamestnaní či pri diskusii o mzdovom ohodnotení na pracovnom pohovore.



Dáta z portálu Profesia.sk ukázali, že sa líši aj záujem žien a mužov o pracovné pozície. Ženy najčastejšie uvádzajú, že by sa chceli zamestnať v administratíve, obchode, cestovnom ruchu, gastre, alebo sa zaujímali o pomocné práce. Muži naopak preferujú skôr dopravu, obchod, výrobu či manažment.