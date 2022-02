Analýza: Zníženú DPH na vybrané tovary nemusia spotrebitelia pocítiť

Bratislava 7. februára (TASR) – Zrušenie alebo zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané tovary a služby sa nemusí v plnej miere preniesť do spotrebiteľských cien. Vyplýva to z komentára analytikov úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS) Národnej banky Slovenska (NBS). Priblížili, že zníženie DPH u lacnejších, trvácnejších a štandardizovaných tovarov sa dokáže v bežných ekonomických podmienkach preniesť do cien takmer úplne, no ceny drahších, čerstvých a akostných tovarov často reagujú len mierne alebo vôbec.



Analytici na základe cenových mikroúdajov jednej z najväčších slovenských sietí maloobchodov objasnili, ako sa premietlo zníženie DPH v januári 2020 do cien potravín. Zistili, že ak má byť konečným užívateľom zníženia DPH spotrebiteľ, kľúčovým je dôkladný výber relevantných produktov.



Poznamenali, že medzi decembrom 2019 a januárom 2020 bol síce zaznamenaný plný prenos zníženia DPH do cien, no tiež sa dá pozorovať mierne zvýšenie cien pred legislatívnou zmenou, ale najmä neskoršia úprava cien po legislatívnej zmene. Celkový priemerný prenos zníženia DPH do cien pre tovary zahrnuté do legislatívnej zmeny odhadli na 80 %.



Pri lacnejších a trvanlivých tovaroch, ako napríklad múka, ryža či med, evidovali plný prenos zníženia DPH do cien, pri čerstvých tovaroch približne polovičný a pri prémiových prakticky žiaden prenos DPH do cien.



Analytici zdôraznili, že prostredie posledného zníženia DPH sa v oblasti nákladov cien výrobcov v porovnaní so súčasnosťou výrazne líši. Podotkli, že rast vstupných cien v potravinárstve je oproti obdobiu pred poslednou zmenou DPH takmer trojnásobný. "V kombinácii s rastom mzdových a iných nákladov a nevýrazným rastom produktivity práce klesá zisková marža, ktorá je hlavným atribútom pre cenotvorbu. Čím menšia je zisková marža, tým väčšiu motiváciu má maloobchod nahradiť výpadok z daňovej úľavy," dodali. Prenos signálu zníženej DPH do cien sa tak môže výrazne oslabiť.



Znížená sadzba DPH sa podľa analytikov môže naplno preniesť do spotrebiteľských cien iba v špecifických prípadoch produktov. Znížiť DPH tak, aby to bolo efektívne pre spotrebiteľov, je podľa analytikov možné iba pre produkty s plným prenosom do cien, teda výberom výlučne ekonomických a trvanlivých potravín, napríklad cukor, nie však trstinový, alebo múka, ale nie špaldová. "Definovanie tak detailných položiek tovarov na účely zákona je extrémne náročné či dokonca nemožné," upozornili analytici.



Zároveň poznamenali, že každé dočasné zníženie DPH znamená v dlhšom horizonte celkový rast cenovej úrovne. Pre verejné financie by tiež podľa analytikov dočasné alebo permanentné zníženie DPH v súčasnej situácii mohlo znamenať príliš vysokú záťaž.