Analýza:Zníženie ťažby ropy krajinami OPEC+ zvýši ceny benzínu a nafty

Bratislava 3. apríla (TASR) - V nasledujúcich týždňoch hrozí výrazné zdraženie pohonných látok. Kartel OPEC+ (Organizácia krajín vyvážajúcich ropu a Rusko) nečakane spomaľuje svoju ťažbu, čo oživí aj inflačné tlaky. Už teraz pre rast cien ropy citeľne zdražuje napríklad palmový olej. TASR o tom informoval hlavný ekonóm českej Trinity bank Lukáš Kovanda.



Rozhodnutím tradičných ťažbárov ropy na čele so Saudskou Arábiou o významnom znížení objemy ťažby ropy jej ubudne od mája zo svetového trhu 1,1 milióna barelov denne. Od júla sa očakáva denný úbytok 1,6 milióna barelov, najmä pre predĺženie obmedzenia ťažby zo strany Ruska do konca roka.



"Ropa Brent v reakcii na zmienené prekvapivé obmedzenie ťažby dnes zdražuje až o zhruba osem percent," upozornil Kovanda. Pokiaľ taký cenový nárast vydrží, dočkajú sa podľa analytika výraznejšieho zdraženia aj motoristi, a to od polovice apríla. Výrazné obmedzenie ťažby ropy zo strany ťažobných mocností podľa Kovandu predstavuje inflačné tlaky pre centrálne banky, ktorých boj s infláciou pomohol privodiť pád niekoľkých bánk euroamerického priestoru na čele so švajčiarskou Credit Suisse.



Kovanda upozornil, že zdražovanie ropy môže mať vplyv aj na zdražovanie ďalších komodít, napríklad palmového oleja. "Práve palmový olej predstavuje prímes biopalív, ktorých cena s cenou ropy stúpa, pretože predstavujú alternatívu k fosílnym typom ropných produktov. Rast ceny palmového oleja sa potom môže podieľať na posilnení cenových tlakov v oblasti svetového potravinárstva," upozornil Kovanda.



Ďalší vývoj cien pohonných látok je podľa ekonóma ČSOB Mareka Gábriša otázny. Uviedol, že na jednej strane sa pokles ich cien na maloobchodnom trhu sa evidentne spomaľuje, hoci ropa Brent za uplynulý týždeň zdražela o takmer päť percent. "Na druhej strane je cena Brentu v eurovom vyjadrení najnižšia od prvej polovice januára 2022. Rozdiel v cenách ropy medzi polovicou januára a druhou polovicou februára 2022 je však značný. Taktiež stojí za zmienku, že cena nafty na medzinárodnom komoditnom trhu produktov za uplynulý týždeň klesla. Maloobchodné ceny teda môžu mať nejaký priestor na pokles," uviedol Gábriš.



Ceny pohonných látok podľa Štatistického úradu SR v posledných týždňoch stagnovali alebo sa mierne znižovali. V 12. týždni v porovnaní s 11. týždňom poklesli ceny 95-oktánového benzínu na 1,508 eura, LPG na 0,752 eura a motorovej nafty na 1,524 eura. Zvýšili sa ceny CNG na 1,604 eura. Ceny 98-oktánového benzínu a LNG zostali nezmenené, teda zotrvali na úrovni 1,698 eura, respektíve 1,798 eura.





Rusko tvrdí, že zníženie ťažby ropy v rámci OPEC+ je "v záujme" globálneho trhu



Zníženie produkcie ropy Ruskom, Saudskou Arábiou a ďalšími významnými producentmi z aliancie OPEC+, ktoré spôsobilo prudký nárast cien komodity, je "v záujme" globálnych trhov. Vyhlásil to v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci zo širšej aliancie OPEC+, vrátane Ruska, otriasli trhmi, keď v nedeľu (2.4.) oznámili ďalšie zníženie produkcie o približne 1,16 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne od začiatku mája.



"Je v záujme globálnych energetických trhov, aby svetové ceny ropy zostali na dobrej úrovni," povedal Peskov novinárom a dodal: "Či sú s tým iné krajiny spokojné alebo nie, je ich vec."



Očakávalo sa, že OPEC+ v pondelok na svojom zasadnutí potvrdí svoje vlaňajšie rozhodnutie znížiť produkciu o 2 milióny barelov denne do decembra 2023. Nové škrty produkcie od mája znamenajú, že celkový objem ťažby bude nižší o viac ako 3 milióny barelov/deň.



Vyššie ceny ropy pritom pomôžu naplniť pokladnicu Ruska, ktoré vedie vojnu s Ukrajinou. A prinútia Američanov aj motoristov inde vo svete zaplatiť viac na čerpacích staniciach v čase, keď čelia vysokej inflácii.



Je tiež pravdepodobné, že toto rozhodnutie ešte viac naruší vzťahy medzi Spojenými štátmi a Saudskou Arábiou, keďže Washington žiadal Rijád a jeho spojencov, aby zvýšili produkciu a pomohli tak stlačiť ceny aj príjmy Ruska na financovanie vojny.



Producenti označili koordinované zníženie ťažby ropy za "preventívne opatrenie" zamerané na stabilitu trhu. Niektorí analytici však spochybnili toto odôvodnenie a poukazujú na fakt, že ceny ropy pred oznámením už rástli a banková kríza ustúpila.



Rozhodnutie môže znamenať, že OPEC+ stále vidí "ekonomické búrkové mraky na obzore", povedal Jorge Leon, viceprezident poradenskej spoločnosti Rystad Energy, podľa ktorého napätejšie dodávky by mohli vytlačiť ceny ropy nad 100 USD (91,95 eura) za barel.



(1 EUR = 1,0875 USD)