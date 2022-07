Analyzujú možný vstup strategického partnera na letisko v Bratislave

Bratislava 16. júla (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR momentálne analyzuje možnosť vstupu strategického partnera na Letisko M. R. Štefánika v Bratislave. Téma je stále aktuálna, v súvislosti s pandémiou však rezort požiadal o odklad plnenia úlohy do konca roka 2023. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu dopravy.



"Téma vstupu strategického partnera do bratislavského letiska je stále aktuálna, v súčasnosti túto možnosť analyzujeme. Vzhľadom na pandémiu koronavírusu požiadal rezort dopravy vládu o odklad plnenia úlohy do konca roka 2023," priblížil pre TASR rezort dopravy.



Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) ešte v júni na sociálnej sieti uviedol, že túto tému plánuje určite predložiť na rokovanie vlády. Zároveň dodal, že predchádzajúca vláda už odobrila formu súťaže na PPP a vstup strategického investora v prípade bratislavského letiska. Minister dopravy skonštatoval, že celú štúdiu plánujú aj v súvislosti s vplyvom pandémie prepočítať, či to stále "dáva zmysel".