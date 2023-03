Andrassy: NKÚ má ambíciu spolupracovať aj s technickými expertmi

Bratislava 22. marca (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR má ambíciu spolupracovať aj s technickými expertmi. NKÚ zároveň nechce iba kontrolovať, ale aj pomáhať riešiť problémy. Uviedol to predseda NKÚ Ľubomír Andrassy na stredajšej konferencii.



"Snažíme sa pri niektorých témach komunikovať aj s expertmi," uviedol Andrassy s tým, že NKÚ zvažuje spoluprácu s technickými expertmi v rámci kontrol. "Snažíme sa z hľadiska nového nastavenia aj smerovania úradu naplniť myšlienku, že sme nápomocní, že chceme aj zdieľať, edukovať, predávať náš pohľad nielen na to, čo sa robí zle v konkrétnom kontrolovanom subjekte," dodal. Zosumarizovaním viacerých kontrolných akcií chce NKÚ podľa Andrassyho ponúknuť riešenia.



Šéf kontrolórov zdôraznil, že ak sa nezmení legislatíva, ak sa neposilnia kompetencie a nezadefinujú sa jednoznačne povinnosti aj s prípadnou represiou, systém nebude fungovať. NKÚ vytvoril v rámci plánovania a nastavenia svojho fungovania aj aktivity, ktoré súvisia s následnými kontrolnými akciami. NKÚ musí podľa Andrassyho na výzvy reagovať pružnejšie. Preto úrad pristúpil k plávajúcemu plánovaniu.



"My preto robíme follow-up, aby sme zistili, či neplnenie opatrení alebo prínos opatrení nie je zapríčinený vyššou mocou, teda rozhodnutím vlády, parlamentu, legislatívou," povedal Andrassy. Výstupy z kontrolnej akcie, ktorá je postavená na metodike a princípoch follow-up, majú podľa neho smerovať na vládu alebo parlament. NKÚ tam apeluje na zmenu legislatívy, pridanie zdrojov do rozpočtu na jednotlivé problematiky a vytvorenie priestoru aj na väčšiu voľnosť pri odmeňovaní zamestnancov v štátnej správe, aby sa podarilo zmeniť mnohé dotknuté segmenty.