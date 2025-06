Andrassy: Slovensko nemá dlhodobú stratégiu na investičný rozvoj

Bratislava 12. júna (TASR) - Základným očakávaním občanov od štátu je zabezpečiť stabilitu, predvídateľnosť a schopnosť riešiť kľúčové spoločenské problémy. Ak však štát dlhodobo zlyháva v strategickom plánovaní a riadení, podkopáva tým dôveru verejnosti vo svoju schopnosť prinášať riešenia. Vyhlásil to vo štvrtok predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy v pléne Národnej rady (NR) SR pri predstavení Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ za rok 2024.



Spoločnosť, ktorej chýba cieľavedomé a dlhodobé plánovanie, podľa neho stagnuje a skôr či neskôr upadá. „Podľa výsledkov kontrol za rok 2024 sa do takejto situácie, bohužiaľ, dostáva aj Slovensko. Naša krajina stále nemá ucelenú dlhodobú stratégiu zameranú na investičný rozvoj, s jasne definovanými cieľmi a ich stabilným, viaczdrojovým financovaním,“ zhodnotil Andrassy. Namiesto koordinovaného postupu podľa neho pozorujeme len jednotlivé iniciatívy rezortov, ktoré síce deklarujú strategický prístup, ale chýba im komplexné vyhodnotenie ich prínosu.



„Tento stav konštatujeme aj v našej výročnej správe o činnosti úradu za uplynulý rok. Som presvedčený, že takmer 600 vecných opatrení, ktoré kontrolované subjekty prijali na základe odporúčaní NKÚ, významne prispelo k odstraňovaniu systémových nedostatkov v oblasti nakladania s verejnými prostriedkami a majetkom štátu,“ uviedol Andrassy.



Prostredníctvom prierezových kontrol NKÚ podľa neho cielene zameriava svoju pozornosť na oblasti verejnej správy, kde sa využívajú najväčšie objemy verejných a európskych financií. Takisto tam, kde existuje zvýšené riziko nehospodárneho nakladania so zdrojmi, alebo kde analytici úradu identifikovali potenciálne vážne riziká ohrozujúce plnenie cieľov fiškálnej politiky.



Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2024 úrad podľa svojho šéfa zaznamenal snahy kontrolovaných subjektov reagovať na zistenia NKÚ a prijímať opatrenia na zlepšenie. „Tieto snahy si vážime. Napriek tomu naďalej chýbajú komplexné reformy verejných politík, ktoré by boli v súlade s princípmi dlhodobej udržateľnosti a rozvoja. Preto NKÚ opätovne zdôrazňuje potrebu strategického prístupu k riadeniu verejných zdrojov, založeného na systematickom zbere a vyhodnocovaní dát, jasne definovaných cieľoch a merateľných ukazovateľoch,“ apeloval Andrassy.