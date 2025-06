Andrej Danko očakáva, že Slovensko za protiruské sankcie nezahlasuje

Bratislava 13. júna (TASR) - Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko očakáva od ministra zahraničia Juraja Blanára (Smer-SD), že bude principiálny a nebude hlasovať za ďalší balík protiruských sankcií na pôde EÚ. Odvoláva sa pritom na uznesenie Národnej rady (NR) SR, podľa ktorého by členovia vlády sankcie nemali podporiť, a tiež na stanovisko premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Danko to v piatok uviedol na tlačovej konferencii v NR SR.



„Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie, ktoré podľa mňa nielen odporúča, ale aj zaväzuje členov vlády už nikdy nehlasovať za protiruské sankcie, preto vítam vyhlásenie predsedu vlády, že nechcú hlasovať už za žiadne protiruské sankcie,“ uviedol Danko.



Šéf SNS sa zároveň obáva možného úplného zákazu dovozu ruských energetických surovín na Slovensko. „Ja si neviem predstaviť, že nám Európska únia zakáže nakupovať jadrové palivo, ktoré, treba jasne ľuďom povedať, sa nedá nahradiť v našich atómových elektrárňach. Že nám poškodia ekonomiku s tým, že nám stopnú dodávky ruského plynu, odber ruských surovín a zo dňa na deň nás odstrihnú od týchto dodávok. To by znamenalo ekonomickú katastrofu aj pre Slovenskú republiku, aj pre niektoré iné štáty vrátane Maďarska,“ povedal Danko.



Ani odklad zákazu dovozu ruského plynu, jadrového paliva či ropy nie je podľa šéfa národniarov riešením. V konečnom dôsledku by zákaz podľa Danka znamenal niekoľkonásobne vyššie ceny za energie. „Štát to nebude mať z čoho dotovať,“ dodal.



Danko chce k téme ochrany národných záujmov Slovenska navrhnúť premiérovi zvolanie okrúhleho stola v rámci koalície alebo aj s opozíciou, ktorého výsledkom by mala byť zmena ústavy tak, aby Slovensko nebolo viazané v určitom rozsahu niektorými rozhodnutiami EÚ. „Treba povedať, že čím ďalej viac bude tlak aj na politikov, ktorí sa budú vzpierať proti ruským sankciám, bude to ohrozovať aj ich politickú budúcnosť, bezpečnosť a môže mať aj trestnoprávne dosahy,“ dodal Danko.