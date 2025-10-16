< sekcia Ekonomika
Andrej Lasz: Každé desiate auto vyrobené v SR sa vyvezie do USA
Bratislava 16. októbra (TASR) - Do Spojených štátov sa zo Slovenska vyváža približne 100.000 automobilov ročne, to jest každé desiate auto vyrobené v krajine. V dôsledku zavedených ciel zo strany Spojených štátov je tak ohrozený veľký podiel slovenského exportu. Uviedol to generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz na štvrtkovom podujatí EU Export Day.
„Do Spojených štátov vyvážame tovar v hodnote asi šiestich miliárd eur, pričom zhruba 75 % z toho sú automobily a súčiastky k automobilom,“ uviedol Lasz. Doplnil, že v súčasnosti sa otvárajú aj nové trhy na obchodnú spoluprácu v podobe Latinskej Ameriky, Vietnamu či Indopacifickej oblasti. Tieto krajiny by tak mohli byť podľa neho pre Slovensko príležitosťou.
„Európska únia má pomerne veľký výrobný potenciál a mnoho týchto nových subdodávateľov by mohlo vzniknúť aj u nás, samozrejme, za predpokladu, že dokážeme nastaviť podmienky pre podnikanie na Slovensku tak, aby sme boli lukratívni aj pre zahraničných investorov,“ zhodnotil. Zároveň si myslí, že ak túto príležitosť SR správne uchopí a otvorí dvere firmám, tak na strane zahraničných partnerov by mohol byť záujem po dodávkach výrobkov.
