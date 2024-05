Andrej Zaťko vstupuje do akcionárskej štruktúry 365.bank

Nové zloženie akcionárskej štruktúry:

J&T FINANCE GROUP SE 88,55 %

Andrej Zaťko 9,9 %

Slovenská pošta 1,49 %

Ministerstvo dopravy SR 0,03 %

UNIQA Österreich Versicherungen AG 0,03 %

365.bank:

Sme banka pre dnešných ľudí. Prinášame bankovníctvo, ktoré je v digitále postavené na princípe „mobile first“. Do pobočiek prinášame nový, neformálny model obsluhy klienta, založený na priateľskom vzťahu. Produkty a služby vytvárame tak, aby boli pre klientov jednoduché a príjemné na používanie. Viac na Sme banka pre dnešných ľudí. Prinášame bankovníctvo, ktoré je v digitále postavené na princípe „mobile first“. Do pobočiek prinášame nový, neformálny model obsluhy klienta, založený na priateľskom vzťahu. Produkty a služby vytvárame tak, aby boli pre klientov jednoduché a príjemné na používanie. Viac na www.365.bank

Bratislava 21. mája (OTS) -hovoríPodľa jeho slov Andrej Zaťko so svojím tímom dokázal po prevzatí riadenia banky dosiahnuť významnú zmenu v jej celkovej orientácii, modernizácii a stabilizácii, čo možno vidieť na dynamike rastu portfólia jej klientov, rozsahu poskytovaných služieb, imidži a tiež vo významných pozitívnych zmenách v ratingu banky.Týmto krokom zároveň dochádza k prerozdeleniu súčasných majetkových podielov v 365.bank. Detaily tejto transakcie sú predmetom obchodnej dohody zainteresovaných strán a nebudú bližšie špecifikované.“ dodáva Patrik Tkáč.Andrej Zaťko nastúpil do vedenia 365.bank (predtým Poštovej banky) v roku 2015, t.j dva roky po tom, čo sa majoritným akcionárom stala práve finančná skupina J&T. Banka od tohto momentu začala prechádzať významnými zmenami., hovorí na margo aktuálnej situácieAndrej Zaťko pôsobí vo vedení 365.bank od roku 2015, pričom v bankovom sektore sa pohybuje viac ako 25 rokov. Kariéru vo finančnej sfére odštartoval v oblasti podielových fondov. Pred 15 rokmi založil a riadil privátne bankovníctvo J&T BANKY, zastával viaceré manažérske pozície v Česku a vo Švajčiarsku, neskôr pôsobil ako riaditeľ slovenskej pobočky J&T BANKY.V roku 2015 sa stal predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Poštovej banky. Pod jeho vedením prešla banková skupina strategickou transformáciou a nosnou značkou sa stala 365.bank.365.bank uzavrela rok 2023 so ziskom takmer 85 mil. eur. Dosiahla zlepšenie takmer v každej položke svojho prevádzkového výsledku. Banka sa v súlade so svojou stratégiou zameriavala najmä na oblasť retailového bankovníctva. V rámci neho rástla z pohľadu objemu poskytnutých retailových úverov, ktorý prevýšil úroveň 2,2 mld. eur, ako aj počtu aktívnych klientov, ktorý narástol o 7%.