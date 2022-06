Andritz Group preinvestuje v Humennom viac ako 40 miliónov eur

Humenné 9. júna (TASR) - Výrobca kompletných technológií a zariadení pre rôzne odvetvia priemyslu, rakúska spoločnosť Andritz Group, preinvestuje v nasledujúcich troch rokoch vo svojom výrobnom podniku v Humennom viac ako 40 miliónov eur. Rozšírením produktového portfólia o technológie pre "zelené oblasti" sa humenská fabrika stane jednou z najväčších v rámci skupiny. Nová prevádzka má do regiónu priniesť aj viac ako 100 nových pracovných miest. Vo štvrtok o tom médiá informoval generálny riaditeľ Andritz Slovakia František Harčár.



"V horizonte nasledujúcich troch, štyroch rokov chceme preinvestovať viac ako 40 miliónov eur nielen do technológií, ale aj do nových výrobných priestorov, ktoré budeme potrebovať. Pritiahneme sem nové produktové portfólio, ktoré sa ešte v našej fabrike nevyrába a zároveň sa tak staneme jednou z najväčších lokácií v rámci skupiny Andritz Group, čo nám dáva veľa výhod a stabilitu v rámci skupiny," povedal s tým, že s investovaním predpokladá spoločnosť začať na jeseň, nová výrobná hala v mestskom priemyselnom parku Guttmanovo by mohla začať vznikať najneskôr na jar budúceho roka. Polovicu z avizovaných viac ako 100 nových pracovných miest by mali tvoriť inžinierske pozície.



"Je veľmi dôležité, aby práve takéto investície prichádzali na Slovensko. Nie je to fabrika, kde je masová výroba, ale je to fabrika, kde fungujú mozgy, ktoré vytvárajú zariadenia, vymýšľajú ich, skúmajú, a potom tvoria," podotkol v tejto súvislosti predseda Výboru pre hospodárske záležitosti Národnej rady SR Peter Kremský (OĽANO). Ozrejmil, že prevažná časť technológií, ktoré spoločnosť vyrába, smeruje do "zelených oblastí", slúžia pre vodné elektrárne či oblasť recyklácie.



Poradca predsedu vlády v oblasti regionálneho rozvoja Rastislav Jílek vyzdvihol, že Andritz Slovakia spolupracuje s mnohými vysokými školami a univerzitami na Slovensku.



Investovať je spoločnosť pripravená z vlastných zdrojov, Harčár však nevylúčil, že sa budú uchádzať o štátnu pomoc. "Využijeme všetky dostupné podporné prostriedky, ktoré vláda SR ponúka," uviedol.



Podľa slov predsedu dozornej rady Andritz Group Petra Josta sa spoločnosť pre investovanie v Humennom rozhodla pre "výbornú polohu, výborný manažérsky tím a vzťahy s ľuďmi".



Andritz Slovakia, s. r. o., je členom rakúskej Andritz Group, ktorá má globálne viac ako 29.000 zamestnancov, je jej výrobným podnikom. Andritz Group je celosvetovým dodávateľom kompletných technológií, zariadení a služieb pre vodné elektrárne, papierne a celulózky, spracovateľov kovov a ocele a tiež filtráciu kalov v komunálnej aj priemyselnej oblasti. Slovenská spoločnosť vo svojich prevádzkach v Humennom a Spišskej Novej Vsi zamestnáva približne 500 pracovníkov a v roku 2019 dosiahla predaje vo výške 49 miliónov eur.