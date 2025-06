Andrzej Domaňski: Poľsko momentálne neplánuje prijatie eura

Luxemburg 20. júna (TASR) - Minister financií Poľska Andrzej Domaňski počas piatkového zasadnutia ministrov financií EÚ uviedol, že Poľsko momentálne nepracuje na vstupe do eurozóny. Stretnutie, ktorému Domaňski predsedal, má dať zelenú vstupu Bulharska do menovej únie od 1. januára 2026. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa spravodajkyne agentúry PAP v Luxemburgu.



Domaňski upozornil, že makroekonomická situácia Poľska je odlišná od tej v Bulharsku a krajina aktuálne nespĺňa konvergenčné kritériá potrebné na prijatie eura. Zdôraznil pritom, že Poľsko má jedno z najvyšších temp rastu HDP v EÚ, najnižšiu nezamestnanosť a rastúce investície. V súčasnosti podľa neho nie je dôvod na zmenu prístupu.



Európska komisia už 4. júna oznámila, že Bulharsko splnilo požadované podmienky vrátane cenovej stability, verejných financií, výmenného kurzu a úrokových sadzieb. Ak rozhodnutie ministri v piatok formálne potvrdia, Bulharsko sa stane 21. členom eurozóny.



Mimo eurozóny naďalej zostávajú Poľsko, Švédsko, Česko, Maďarsko, Rumunsko a Dánsko. Vstup do eurozóny predpokladá splnenie štyroch konvergenčných kritérií vrátane členstva v mechanizme ERM II aspoň počas dvoch rokov bez výrazných kurzových výkyvov.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)