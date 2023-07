Anglicko a Wales zaznamenali najviac firemných bankrotov za 14 rokov

Londýn 29. júla (TASR) - Anglicko a Wales zaznamenali v 2. štvrťroku najviac firemných bankrotov za posledných 14 rokov. Poukázali na to najnovšie údaje, ktoré koncom tohto týždňa zverejnil príslušný vládny úrad. Analytici zároveň upozorňujú, že počet firemných insolvencií môže ďalej rásť, keďže firmy začínajú pociťovať dôsledky zvyšovania úrokových sadzieb zo strany britskej centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V Anglicku a vo Walese bolo za tri mesiace do konca júna evidovaných celkovo 6342 insolventných firiem, uviedol vládny úrad Insolvency Service Agency (ISA). To je o 13 % viac než za rovnaké obdobie minulého roka, pričom toto číslo je najvyššie od 2. štvrťroka 2009.



V období pandémie počet firemných bankrotov v britskej ekonomike prudko klesol. Do veľkej miery to ovplyvnili vládne programy na podporu firiem, čiastočne však aj lockdowny, ktoré spôsobili odstávky podnikov a spomalenie činnosti inštitúcií vrátane súdov. Po ukončení týchto opatrení však podniky začali čeliť rastúcim energetickým a pracovným nákladom, ako aj stagnujúcej ekonomike a počet insolvencií sa zvýšil.



Navyše, firmám sťažujú situáciu aj rastúce úrokové sadzby, ktorými Bank of England (BoE) rieši vysokú infláciu. Tie banka zvýšila v júni na 5 %, čo je najvyššia úroveň za posledných 15 rokov.



Počet bankrotov prostredníctvom dobrovoľnej likvidácie, keď dôjde k ukončeniu činnosti podniku bez rozhodnutia súdu, vzrástol za 2. kvartál na 5240. To je najvyšší počet od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1960. Na druhej strane, firiem, ktoré ukončili činnosť formou nútenej likvidácie, bolo 637. To je stále menej, než pred začiatkom pandémie nového koronavírusu.