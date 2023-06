Anglikánska cirkev sa zbavuje akcií veľkých ropných spoločností

Londýn 22. júna (TASR) - Správca investičného fondu Anglikánskej cirkvi v hodnote niekoľkých miliárd libier vo štvrtok oznámil, že z jeho portfólia vylučuje všetky veľké ropné a plynárenské spoločnosti. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Organizácia Church Commissioners for England, ktorá spravuje nadačný fond v hodnote 10,3 miliardy libier (11,96 miliardy eur), pred dvoma rokmi vylúčila zo svojho zoznamu finančných aktív 20 spoločností. Teraz uviedla, že zablokuje "všetky zostávajúce veľké ropné a plynárenské spoločnosti" a ďalšie firmy v tomto sektore, pokiaľ nesplnia ciele stanovené v parížskej klimatickej dohode z roku 2015 do konca tohto roka.



Toto rozhodnutie znamená, že Anglikánska cirkev sa zbaví svojich podielov v BP, Shell, Ecopetrol, Eni, Equinor, ExxonMobil, Occidental Petroleum, Pemex, Repsol, Sasol a Total, pretože neriešia klimatické hrozby.



"Žiadne nie sú v súlade s cieľmi parížskej klimatickej dohody," uvádza sa vo vyhlásení. V separátnej správe dôchodkový fond Anglikánskej cirkvi oznámil, že tiež prestane investovať do fosílnych palív.



Arcibiskup z Canterbury Justin Welby, ktorý predsedá Church Commissioners for England, v tejto súvislosti povedal, že kresťania majú povinnosť chrániť to, čo stvoril Boh.



"Energetické spoločnosti majú osobitnú zodpovednosť za to, aby nám pomohli dosiahnuť spravodlivý prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré potrebujeme," dodal. Pripustil, že tieto firmy dosiahli určitý pokrok, ale zďaleka nie dostatočný.



Komisár pre cirkevné majetky Alan Smith povedal, že rozhodnutie o odpredaji "nebolo prijaté ľahko", ale energetické spoločnosti konajú príliš pomaly.



Toto oznámenie prišlo v čase, keď sa pripravuje zvolanie národného zhromaždenia cirkvi, generálnej synody, pozostávajúcej zo stoviek laických členov a duchovných.



Dôkazy o tom, že priemysel fosílnych palív nerobí ani zďaleka dosť na to, aby znížil emisie, pribúdajú. Napríklad kľúčový bod stratégie spoločnosti Shell priviedol niektorých z najväčších svetových investorov k pochybnostiam o jej záväzkoch v prípade klimatických cieľov.



Legal & General Investment Management, najväčší správca aktív v Spojenom kráľovstve, žiada, aby Shell vysvetlil, ako si myslí, že môže pokračovať v znižovaní emisií a zároveň zvyšovať investície do fosílnych palív.



(1 EUR = 0,86115 GBP)