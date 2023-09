Odborník: Ani celá čínska populácia nezaplní prázdne byty v krajine

Peking 25. septembra (TASR) - Ani celá čínska populácia, čo predstavuje 1,4 miliardy ľudí, by nedokázala zaplniť prázdne byty v krajine. Povedal to cez víkend bývalý predstaviteľ čínskeho štatistického úradu, ktorý tak nečakane skritizoval vývoj na čínskom realitnom trhu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Realitný sektor, ktorý býval jedným z pilierov ekonomiky, zaznamenal v roku 2021 prepad, keď sa do finančných problémov dostal developerský koncern China Evergrande. Spoločnosť oznámila platobnú neschopnosť v dôsledku politiky čínskej vlády zameranej na zníženie dlhov. Tá veľkým realitným firmám skomplikovala prístup k novým úverom a zasiahla do možností splácať pôvodné dlhy. V súčasnosti s problémami zápasí ďalšia veľká realitná spoločnosť Country Garden.



Na základe údajov čínskeho štatistického úradu dosiahla celková obytná plocha nepredaných bytov 648 miliónov štvorcových metrov (m2). Podľa výpočtov agentúry Reuters to predstavuje v priemere 7,2 milióna bytov s plochou 90 m2.



Toto číslo však nezahrnuje veľký počet rezidenčných projektov, ktoré sa už predali, firmy ich však pre nedostatok peňazí nedokončili, ani obrovský počet bytov nakúpených špekulantmi počas realitného rozmachu v roku 2016, ktoré však zostali prázdne.



"Koľko máme dnes neobsadených bytov? Každý export má na to iný názor, pričom tí s najextrémnejším odhadom sú presvedčení, že prázdne nehnuteľnosti by dnes stačili pre tri miliardy ľudí," povedal bývalý zástupca šéfa čínskeho štatistického úradu Che Kcheng (81) na fóre v juhočínskom meste Tung-kuan. Dodal, že toto číslo môže byť trochu prehnané, avšak 1,4 miliardy ľudí ich pravdepodobne zaplniť nedokáže. Jeho pohľad na vývoj v ekonomicky významnom sektore je tak v ostrom kontraste s oficiálnym postojom vlády, že čínska ekonomika je "odolná".