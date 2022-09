Ani v 2. kvartáli ekonomika SR ešte nedosiahla predpandemické maximá

Bratislava 6. septembra (TASR) - Ani v 2. štvrťroku 2022 slovenská ekonomika ešte stále nedosiahla predpandemické maximálne úrovne. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k hrubému domácemu produktu (HDP) za 2. štvrťrok, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Rýchlejšiemu zotaveniu slovenskej ekonomiky v posledných štvrťrokoch podľa neho bránili najmä úzke hrdlá v automobilovom priemysle. Podobne, tesne pod úrovňami spred pandémie sa nachádzajú aj iné ekonomiky významných európskych automobilových veľmocí – Česka a Nemecka.



Vyhliadky do nasledujúcich štvrťrokov sa podľa Koršňáka zhoršili. "Súvisia najmä s vysokou infláciou, ktorá pomaly začína nahlodávať spotrebný dopyt v Európe, i dôsledkami vojny na Ukrajine. Známky slabosti hlásia ukazovatele sentimentu v najväčšej európskej ekonomike, v Nemecku. Nálada nemeckých domácností sa pritom na rozdiel od období pandemických vĺn nezhoršuje už len v dôsledku neurčitého všeobecného zhoršenia vnímania ekonomickej situácie, ale už aj v dôsledku nižšieho záujmu Nemcov o významné nákupy. Vysoká previazanosť slovenskej a nemeckej ekonomiky dávajú tušiť, že pokles nemeckej ekonomiky sa takmer okamžite preleje aj do slovenskej ekonomiky," myslí si Koršňák.



Upozornil, že brzdou ekonomického rastu (predovšetkým v krajinách mimo eurozóny, ale postupne aj v eurozóne) by mohlo byť aj sprísňovanie menových podmienok, ktoré len zvýrazní ústup spotreby a spomalí rast investícií. V zimnom období môže ekonomický rast v Európe ohrozovať aj nedostatok energií, najmä ak bude Rusko naďalej využívať vývozy energetických surovín ako svoju geopolitickú zbraň.



"Akokoľvek, predpokladáme, že ekonomicky rast sa na Slovensku i v EÚ v druhej polovici tohto roka zastaví. Na prelome rokov krajiny eurozóny najskôr zaznamenajú i technickú recesiu. Nevyhne sa jej pravdepodobne ani Slovensko. Podľa našich odhadov by tak slovenská ekonomika mohla v tomto roku vzrásť o 1,6 %, pričom v budúcom roku by sa jej rast mohol spomaliť k 1 %, s medziročnou stagnáciou na prelome rokov a následným reštartom v druhej polovici roka, podporeným zdrojmi EÚ a novými kapacitami v automobilovom priemysle," dodal Koršňák.



"Pre zvyšok tohto roka predpokladáme pokračovanie spomaľovania medziročného ekonomického rastu, ktorý by na medziročnej báze pre celý rok 2022 mohol skončiť tesne pod 2 %. Na medzikvartálnej báze predpokladáme skôr jemný rast či stagnáciu ekonomickej aktivity. Ďalší vývoj bude závislý aj od vývoja situácie s energiami, prijímaných opatrení slovenskej vlády či na európskej úrovni, ako aj zvládnutia situácie našimi zahraničnými obchodnými partnermi," doplnil Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.



Dodal, že hrozba recesia zostáva. "Očakávame, že dopad na slovenskú ekonomiku bude citeľný najmä na prelome rokov, čo môže stlačiť budúcoročný rast smerom nadol. Neistota v odhadoch však ostáva vysoká, keďže je ekonomická aktivita do veľkej miery ovplyvňovaná (geo)politickými rozhodnutiami," uzavrel Horňák.



ŠÚ SR informoval, že HDP Slovenska v 2. štvrťroku 2022 medziročne vzrástol o 1,8 % (v stálych cenách, sezónne neočistený). Medzikvartálne bol HDP po sezónnom očistení reálne vyšší o 0,5 %.