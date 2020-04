IEA: Zníženie ťažby OPEC+ nepostačí na stabilizáciu ropného trhu

Londýn 3. apríla (TASR) - Výrazné obmedzenie ťažby Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov nevykompenzuje bezprecedentný pád dopytu, vyhlásil šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol.



Podľa Birola aj keď sa skupina OPEC+ dohodne na výraznom znížení produkcie, veľké hromadenie zásob ropy bude pokračovať. Preto vyzval najväčšie svetové ekonomiky skupiny G20, aby diskutovali o ďalších spôsoboch stabilizácie trhu s ropou.



Opatrenia na zastavenie šírenia nového koronavírusu spôsobili bezprecedentný pád dopytu, ktorý môže dosiahnuť až štvrtinu globálnej spotreby, uviedol Birol pre Reuters po tom, čo hovoril so saudským ministrom energetiky princom Abdulazízom bin Salmánom. V pondelok (6. 4.) by mali predstavitelia OPEC+ rokovať o znížení produkcie, aby zastavili kolaps cien čierneho zlata.



Dokonca aj v prípade zníženia ťažby o 10 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) denne, čo zodpovedá 10 % globálnej ponuky, zásoby ropy budú v 2. kvartáli rásť o 15 miliónov barelov denne, uviedol Birol. "To by znamenalo, že stále budú existovať obrovské tlaky na globálne ropné trhy."



"Pondelkové zasadnutie krajín skupiny OPEC+ môže byť dobrým začiatkom, ale ani tie čísla, o ktorých sa hovorí, nemusia stačiť na riešenie tohto problému. Pomohlo by to len zmierniť škody, ktoré vidíme."



Šéf IEA vyzval Saudskú Arábiu, ktorá je lídrom kartelu OPEC a je aktuálne na čele skupiny G20, aby diskutovala o širších spôsoboch stabilizácie ropného trhu.











