Anketa Najzamestnávateľ: Ktoré firmy obhájili minuloročné víťazstvo?

Bratislava 31. januára (TASR) - Ocenenie v ankete Najzamestnávateľ si firmy prevzali už po 13. raz, víťazstvo z vlaňajška obhájilo sedem zamestnávateľov. O víťazoch v 11 kategóriách rozhodla okrem verejnosti aj odborná porota. Informovala o tom spoločnosť Alma Career (AC).



"V porovnaní s ročníkom 2023 má nových víťazov automobilový priemysel, túto kategóriu ovládol Schaeffler, v oblasti dopravy a logistiky je pre pracujúcich najatraktívnejší DHL Group, v kategórii IT a telekomunikácie zvíťazil Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a v lekárskej a zdravotnej starostlivosti vyšiel po sčítaní hlasov víťazne Agel," uviedla spoločnosť. Prvenstvo spred roka obhájili Slovenská sporiteľňa, Henkel, McDonald´s, Lidl, Danucem, Sociálna poisťovňa a Slovenské elektrárne.



V automobilovom priemysle boli naj zamestnávateľmi Schaeffler, Volkswagen Slovakia a Continental AG. Z kategórie bankovníctva, financií a poisťovníctva to boli Slovenská sporiteľňa, Tatra banka či Všeobecná úverová banka. V prípade centier zdieľaných služieb dostali najviac hlasov Henkel Slovensko, ING Hubs Slovakia a poisťovňa Uniqua. Na prvých troch priečkach v cestovnom ruchu, gastre a hotelierstve sa umiestnili McDonald´s, Medusa a Tatry Mountain Resorts. V doprave a logistike zabodovali firmy ako DHL Group, Dopravný podnik Bratislava či Železnice Slovenskej republiky.



Kategóriu IT a telekomunikácie ovládol Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a ďalej nasledovali Slovak Telekom a Orange Slovensko. V oblasti nemocníc a zdravotnej starostlivosti zožali minulý rok úspech nemocnica Agel, Penta Hospitals a lekárne Dr. Max. V obchode a službách sa na top troch priečkach umiestnili Lidl, Kaufland a dm drogerie markt.



Svojich favoritov v podobe naj zamestnávateľov malo vlani aj stavebníctvo, a to konkrétne Danucem Slovensko, Strabag a Metrostav Slovakia. Za štátnu a verejnú správu to boli Sociálna poisťovňa, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. V poslednej kategórii výroba a priemysel zabodovali firmy ako Slovenské elektrárne, Slovnaft či Siemens Slovensko.



Najčastejšími dôvodmi hlasovania za daného zamestnávateľa bol kolektív a ľudia. Medzi veľmi dôležité patrilo takisto dobré meno spoločnosti, pracovná istota a dlhodobá tradícia firmy, rovnako aj dobré platové ohodnotenie, benefity, možnosť profesijného rastu či kvalitné služby a produkty.



"Benefit, ktorý zamestnanci a zamestnankyne najviac oceňujú, je aj naďalej flexibilný pracovný čas. Podstatný je najmä v stavebníctve, štátnej a verejnej správe a vo výrobe. Druhá najoceňovanejšia je práca z domu a oproti roku 2023 výrazne poskočila dovolenka navyše, ktorá je už tretia najpodstatnejšia. Hlasujúci takisto označili ako dôležitý príspevok na dôchodkové sporenie a odmeny pri pracovných a životných jubileách," dodala AC.