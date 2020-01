Ankety 2020 na www.hospodarskyklub.sk

Bratislava 28. januára (OTS) -Zoznamy nominovaných sa dopĺňajú priebežne.Nominácie k 27.1.20201.Nezávislý denník a internetové médium Nominácia : 7. 1. 20202.Redaktor, reportér a moderátor, TV Markíza Nominácia : 8. 1. 20203.Prednosta Kliniky chirurgickej onkológie SZU a NOUNominácia : 9. 1. 20204.Najstaršia pediatrička v SR, ktorá má svoju ambulanciu 65 rokov v Levoči Nominácia : 9. 1. 20205.Predseda MNV a starosta obce Štrba nepretržite 39 rokov, predseda ZMOS 26 rokov a laureát Zlatého biatca Nominácia : 9. 1. 20206.Teoretička architektúry, vysokoškolská pedagogička a autorka jedinečnej knihy "Bratislava : atlas sídlisk 1950-1995", Bratislava 2012 Nominácia : 10. 1. 20207.Novinársky výnimočný počin reportérov RTVS Nominácia : 27. 1. 20201.Nominácia : 16. 1. 2020K 27. 1. osem nominovaných, došlých 166 hlasov a na 1. mieste zatiaľ prednosta Kliniky chirurgickej onkológie SZU a NOU doc. MUDr. D. Pinďák, PhD, ktorý dostal 37% všetkých hlasov.1.Americký filmový režisér, scenárista a spisovateľ Nominácia : 5. 1. 20202.Americký ekonóm, autor a vo vláde R. Reagana zástupca ministra financií USA Nominácia : 5. 1. 20203.Prezident Ruskej federácie Nominácia : 9. 1. 2020K 27. 1. traja nominovaní, došlých 210 hlasov, na 1. mieste zatiaľ P. C. Roberts so ziskom 46% všetkých hlasov.1.Nominácia : 6. 1. 20202.Nominácia : 7. 1. 20203.Nominácia : 8. 1. 20204.Nominácia : 9. 1. 20205.Nominácia : 18. 1. 2020K 27. 1. päť nominovaných, 136 došlých hlasov a na 1. mieste zatiaľ J&T banka so ziskom 49% všetkých hlasov.1.Predseda SOPK a čestný predseda SKF Nominácia : 5. 1. 20202.Vedúca osobnosť duchovného centra v kameňolome nad obcou Ladce, laureát "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2016 a generálny riaditeľ Považskej cementárne, a.s. Nominácia : 8. 1. 20203.Predseda vlády SR Nominácia : 9. 1. 20204.Predseda NR SR Nominácia : 9. 1. 20205.Zvolená za poslankyňu NR SR za SaS, predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Nominácia : 9. 1. 20206.Predseda strany MOST - HÍD Nominácia : 17. 1. 20207.. Jadrový fyzik, hovorca Medzinárodného mierového výboru Nominácia : 18. 1. 20208.Predseda strany Dobrá voľba Nominácia : 24. 1. 20209.Líder OĽANO Nominácia : 26. 1. 202010.Prezidentka SR Nominácia : 26. 1. 2020K 27. 1. desať nominovaných, 374 došlých hlasov a na vedúcej pozícii Peter Mihók so ziskom 37% všetkých hlasov.NEF Hospodársky klub, združenieUPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby, zverejňujeme ich v plnom znení, a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.