Ankety združenia sú mimo lobistov

Bratislava 4. júna (OTS) - Tradičné ankety združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub a jeho Medzinárodného mierového výboru nemajú nič s populizmom, alebo s nátlakom politikov, či slobodne-neslobodných médií. Vytrvale majú v nich navrch česť a charakter osobností i keď neraz akoby s nepochopiteľnými aktivitami aj mini-skratmi. Pokiaľ však nominovaný koná v nesúlade s pôvodným návrhom na nomináciu, alebo sa správa takpovediac chameleónsky, a pôsobí v príkrom rozpore s uznávanými spoločenskými normami, tak prichádza o nomináciu. Aj čiastkové výsledky jednotlivých ankiet k 3. 6. 2021 túto pravdu potvrdzujú.V ankete o, ktorý bol iniciovaný v máji 1993, je aktuálne dvanásť nominovaných zo SR, jedna nominácia bola zrušená, a päť nominácií zo zahraničia. Spolu dostali 2605 hlasov. Na prvej pozícii je kňaz, pedagóg a novinárpôsobiaci v Českej republike. Získal 579 hlasov, t.j. 23% všetkých hlasov. Za ním na 2. mieste je herec, režisér a pedagóg prof.s 226 hlasmi a za ním prekvapujúco samostatne hospodariaca roľníčkas 216 hlasmi z Pružinej. Zo zahraničných osobností je na 1. mieste fínska premierka/ová/ s 214 hlasmi.V XXI. ročníku anketyje všetko po starom, teda ako v poslednom desaťročí. Iba šesť nominovaných, ktorí dostali 789 hlasov. Na 1. mieste je PSS s 251 hlasmi a s odstupom sledovaná Poisťovňou Kooperatíva so 184 hlasmi.Siedmy ročník anketysignalizuje posuny v názoroch návštevníkov www.hospodarskyklub.sk . Aktuálne je nominovaných 25 osobností a dve osobnosti prišli o nomináciu v súlade so Štatútom. Na prvých dvoch miestach sa striedajú podnikateľ a garant duchovných aktivít na Považís 910 hlasmi a predseda SOPK.s 881 hlasmi. Na tretej pozícii je starosta bratislavskej mestskej časti Petržalkas 266 hlasmi. Hlasujúci v listom aj v majloch uvádzajú, že vďaka nemu sa Petržalka stáva lukratívnou a „pohodovou“ štvrťou. Za ním sú akoby menej známe osobnosti, pokiaľ by sme vnímali prieskumy agentúr a médií. Z vládnej koalície je najlepšie na tom ministerka spravodlivosti M. Kolíková so 105 hlasmi, minister obrany J. Naď so 44 hlasmi a minister hospodárstva R. Sulík s 29 hlasmi. Je pozoruhodné, že prezidentka SR Z. Čaputová má len 22 hlasov a ich počet sa prakticky dlhší čas nemení. Hlasy pre opozičných politikov sú zatiaľ zriedkavé.V XIX. ročníku anketyje nominovaných 7 osobností. Dalo by sa povedať, že prvé miesto fínskej premiérky/ovej/ s 269 hlasmi, t.j. 33 % všetkých hlasov je v rovine prekvapení. Na druhú pozíciu klesol akoby odchádzajúci izraelský premiérs 240 hlasmi a za ním je čínsky prezidentso 124 hlasmi.V ankete verejnostisú nominované dve osobnosti zo Slovenska a 7 zahraničných osobností. Spolu dostali 1884 hlasov. Zo slovenských osobností je na čele renomovaný právnik, sudca, pedagóg a verejný činiteľ prof. L. Orosz s 250 hlasmi. So zahraničných osobností je prvý Elon R. Musk s 347 hlasmi, t. j. s 19% všetkých hlasov a za ním je nemecký kancelár – legenda H. Kohl in memoriam s 330 hlasmi.Stojí za to kliknúť na http://www.hospodarskyklub.sk/?ankety2021 a urobiť si vlastný úsudok o mienke, ktorú prezentujú návštevníci www.hospodarskyklub.sk