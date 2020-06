Asociácia nemocníc sa so zdravotnými poisťovňami zatiaľ nedohodla

Bratislava 9. júna (TASR) – Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) sa včera nedohodla so zdravotnými poisťovňami na tom, ako sa budú financovať nemocnice združené v asociácii od začiatku júla. Rokovania preto budú pokračovať. TASR o tom informoval riaditeľ Kancelárie ANS Miroslav Valaštík.



Všeobecná zdravotná poisťovňa hodnotí pondelkové rokovania so zástupcami asociácie pozitívne. "Spejeme k dohode, rokovania budú ešte pokračovať," uviedla štátna ZP pre TASR.



Hovorca ZP Dôvera Matej Štepianský pre TASR povedal, že aktuálne rokovania o cenových podmienkach vyvolala ANS na základe pohybu poistencov medzi jednotlivými zdravotnými poisťovňami.



"Navrhli sme bezlimitné úhrady zdravotnej starostlivosti za každého hospitalizovaného, respektíve ošetreného poistenca ZP Dôvera. ANS túto ponuku zatiaľ neprijala. To znamená, že rokovania s cieľom nájsť prijateľné riešenie budú pokračovať. Pre našich poistencov sa tým nič nemení," komentoval s tým, že ZP Dôvera má s nemocnicami v ANS platné zmluvy do marca 2021.



"ZP Union už na začiatku roka zvýšila platby, a to nielen v súvislosti s vyššími mzdovými nárokmi zdravotníkov, ale aj s očakávaným nárastom pacientov. Sme pripravení zvýšiť globálne rozpočty v tých nemocniciach, kde to bude potrebné. Union za svojich poistencov zdravotnú starostlivosť zaplatí," uviedla pre TASR hovorkyňa súkromnej ZP Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová s dôvetkom, že ich zmluvy sú stále v platnosti s presahom do roku 2021.



O výsledku rokovania bude ANS informovať na rokovaní odvetvovej tripartity v rezorte zdravotníctva budúci utorok (16. 6.).