Ant Group by z prvotnej ponuky akcií mohla získať 34,5 mld. USD

Hongkong 26. októbra (TASR) - Čínsky fintech gigant Ant Group pripravuje rekordný vstup na burzu.



Spoločnosť, ktorá sa pripravuje na duálny vstup na burzu v Hongkongu a Šanghaji, by mohla podľa v pondelok stanovených cien akcí získať z duálnej prvotnej ponuky (IPO) 34,5 miliardy USD (29,1 miliardy eur). Hodnota IPO by tak prekonala doterajší rekord Saudi Aramco (niečo vyše 29 miliárd USD).



Ant Group je fintech divíziou koncernu Alibaba a dominantnou firmou v oblasti mobilných platieb v Číne. Spoločnosť plánuje emitovať 1,67 miliardy nových akcií na burzách Hongkongu rovnako ako v Šanghaji. V Šangahaji bude cena akcie v rámci IPO 68,8 CNY a v Hongkongu 80 HKD. Celkovo by Ant Group mala z predaja akcií zinkasovať takmer 34,5 miliardy USD.



Celková hodnota Ant Group na základe valuácie akcie v rámci IPO tak bude predstavovať 313,37 miliardy USD, čo je viac, ako majú niektoré veľké americké banky vrátane Goldman Sachs a Wells Fargo. Očakáva sa, že v Hongkongu sa obchodovanie s akciami firmy spustí 5. novembra. Začiatok obchodovania v Šanghaji spoločnosť zatiaľ nezverejnila.



(1 EUR = 1,1856 USD)