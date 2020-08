Ant Group požiadala o prvotnú ponuku v Hongkongu aj Šanghaji

Hongkong/Šanghaj 25. augusta (TASR) - Ant Group v utorok podala žiadosť o duálny vstup na burzu v Hongkongu a Šanghaji.



Ant Group je fintech divíziou koncernu Alibaba a dominantnou firmou v oblasti mobilných platieb v Číne. Očakáva sa, že v rámci prvotnej ponuky (IPO) môže získať až 30 miliárd USD (25,32 miliardy eur), čo by bolo historicky najväčšie IPO na svete.



Bude to prvé simultánne IPO v Hongkongu a Šanghaji a malo by obom burzám pomôcť podporiť ich status finančných centier. Ant Group je najhodnotnejším jednorožcom (unicorn) na svete. Jednorožcom sa nazývajú technologické firmy s trhovou hodnotou vyše 1 miliardy USD, ktoré nie sú kótované na burze. Spoločnosť vo svojom predbežnom prospekte nezverejnila objem, časový rozvrh ani ďalšie kľúčové detaily prvotnej ponuky.



(1 EUR = 1,1847 USD)