Ant Group získala povolenie na poskytovanie finančných služieb

Kanton 4. júna (TASR) - Ant Group získala povolenie na prevádzkovanie firmy poskytujúcej finančné služby spotrebiteľom. To je kľúčový krok v rámci nútenej premeny fintech divízie gigantu Alibaba len niekoľko mesiacov po tom, čo regulačné úrady nečakane zrušili jej plánovaný rekordný vstup na burzu.



Ant bude mať v novej spoločnosti podiel 50 % a prispeje do registrovaného kapitálu sumou 4 miliardy CNY, uviedla vo štvrtok (3. 6.) Čínska komisia pre reguláciu bánk a poisťovní. Ďalších 6 akcionárov takisto prispeje 4 miliardami CNY a bude vlastniť zvyšných 50 %. Firma bude registrovaná v juhozápadnom meste Čchung-čching.



Spoločnosť bude môcť napríklad poskytovať spotrebiteľské úvery a emitovať dlhopisy. Firma tiež zastreší úverové operácie divízií Huabei a Jiebei, ktoré sú pre Ant kriticky dôležité a v minulosti boli veľkými generátormi tržieb.



Peking minulý rok v novembri prekvapivo zrušili vstup Ant Group na burzu len dva dni pred jeho plánovaným uskutočnením. Očakávaná duálna prvotná emisia (IPO) v Šanghaji a Hongkongu mala mať hodnotu až 34,5 miliardy USD (28,31 miliardy eur). Zásah proti Ant bol súčasťou sprísňovania regulácie odvetvia nazývaného platformová ekonomika.



Čínska centrálna banka (PBOC) potom v decembri nariadila Ant Group, aby pripravila plán premeny spoločnosti na finančnú holdingovú spoločnosť. Finančný holding totiž podlieha prísnejšej regulácii podobne ako banky. Aj keď Ant sa ešte netransformovala na finančný holding, vytvorenie a prevádzka spoločnosti poskytujúcej finančné služby spotrebiteľov je prvým veľkým krokom k vyriešeniu regulačných problémov.



"To je pozitívny signál pre Ant, znamená totiž, že regulátori naďalej podporujú Ant v tom, aby bola lídrom v odvetví, lenže teraz môžu skupinu regulovať," uviedol šéf a analytik firmy Bernstein Kevin Kwek. "Ďalším pozitívom je, že to signalizuje progres v reštrukturalizácii Ant v súlade s požiadavkami regulátorov."



(1 EUR = 1,2187 USD)