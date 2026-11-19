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Anthropic verejnou ponukou akcií získal rekordných 81,3 miliardy USD
Spoločnosť Anthropic uviedla, že na stredajšej (18. 11.) IPO predala 980 miliónov akcií za cenu 83 USD za kus, čo je viac ako pôvodne plánovaných 825 miliónov akcií.
Autor TASR
San José 19. novembra (TASR) - Americká spoločnosť Anthropic, ktorá pôsobí v oblasti umelej inteligencie, prvotnou verejnou ponukou akcií (IPO) v rámci hlavného predaja získala rekordných 81,3 miliardy USD (74,13 miliardy eur). Prekonala tak spoločnosť SpaceX patriacu Elonovi Muskovi, ktorá bola držiteľom predošlého rekordu, keď jej IPO priniesla 75 miliárd USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Spoločnosť Anthropic uviedla, že na stredajšej (18. 11.) IPO predala 980 miliónov akcií za cenu 83 USD za kus, čo je viac ako pôvodne plánovaných 825 miliónov akcií. K zvýšeniu počtu akcií sa firma rozhodla pre silný dopyt. Konečná cena bola zároveň vyššia ako avizované cenové rozpätie 70 až 78 USD za akciu. Anthropic zároveň predáva akcie v hodnote približne 26 miliárd USD priamo investorom, čím celkový výnos z IPO presahuje 107 miliárd USD.
Svojím nástrojom Claude spoločnosť Anthropic konkuruje chatbotu ChatGPT spoločnosti OpenAI aj takým technologickým gigantom, ako je Google, Microsoft či materská spoločnosť Facebooku Meta. Dlhodobé obavy investorov, či obrovské sumy vložené do umelej inteligencie prinesú dostatočné výnosy, sa v poslednom čase opäť vystupňovali, ale záujem o IPO spoločnosti Anthropic to neznížilo.
(1 EUR = 1,0968 USD)
Spoločnosť Anthropic uviedla, že na stredajšej (18. 11.) IPO predala 980 miliónov akcií za cenu 83 USD za kus, čo je viac ako pôvodne plánovaných 825 miliónov akcií. K zvýšeniu počtu akcií sa firma rozhodla pre silný dopyt. Konečná cena bola zároveň vyššia ako avizované cenové rozpätie 70 až 78 USD za akciu. Anthropic zároveň predáva akcie v hodnote približne 26 miliárd USD priamo investorom, čím celkový výnos z IPO presahuje 107 miliárd USD.
Svojím nástrojom Claude spoločnosť Anthropic konkuruje chatbotu ChatGPT spoločnosti OpenAI aj takým technologickým gigantom, ako je Google, Microsoft či materská spoločnosť Facebooku Meta. Dlhodobé obavy investorov, či obrovské sumy vložené do umelej inteligencie prinesú dostatočné výnosy, sa v poslednom čase opäť vystupňovali, ale záujem o IPO spoločnosti Anthropic to neznížilo.
(1 EUR = 1,0968 USD)