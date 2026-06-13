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Anthropic zablokoval prístup k svojim modelom Fable 5 a Mythos 5
Tento nečakaný krok prišiel len niekoľko dní po tom, čo Anthropic predstavil Fable 5 a Mythos 5.
Autor TASR
San Francisco 13. júna (TASR) - Anthropic v piatok oznámil, že zablokoval prístup k svojim modelom umelej inteligencie Fable 5 a Mythos 5. Dôvodom je nariadenie americkej vlády o kontrole exportu, ktorá sa odvolávala na národnú bezpečnosť. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.
Spoločnosť uviedla, že príkaz dostala o 23.21 h SELČ. Nariaďoval jej pozastaviť prístup k modelom „všetkým cudzím štátnym príslušníkom, či už v Spojených štátoch alebo mimo nich, vrátane zahraničných zamestnancov spoločnosti Anthropic“. Anthropic preto náhle vypol tieto modely pre všetkých svojich zákazníkov, aby zabezpečil súlad s nariadením. Zároveň uviedol, že sa to nijako nedotkne jeho ostatných modelov.
Tento nečakaný krok prišiel len niekoľko dní po tom, čo Anthropic predstavil Fable 5 a Mythos 5. Tieto dva výkonné modely spoločnosť označovala za špičku v rade odvetvových benchmarkov. Anthropic vo svojom vyhlásení uviedol, že vláda neposkytla konkrétne podrobnosti o svojich obavách týkajúcich sa národnej bezpečnosti. Spoločnosť sa zákazníkom ospravedlnila za prerušenie služby.
Podľa firmy sa vláda domnieva, že získala informácie o metóde, ako obísť alebo zrušiť bezpečnostné obmedzenia v softvéri. Anthropic však tvrdí, že od úradov zatiaľ dostal len čiastočné informácie. Preskúmal správu, ktorá mohla byť podnetom na vydanie nariadenia, a jeho experti dospeli k záveru, že ide len o obmedzenú schopnosť umelej inteligencie preverovať konkrétny programový kód a opravovať chyby. Podobné schopnosti podľa spoločnosti majú aj modely iných poskytovateľov, napríklad GPT-5.5 od OpenAI.
Model Mythos je mimoriadne silný najmä v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Dokáže odhaľovať softvérové zraniteľnosti, z ktorých niektoré mohli zostať neobjavené celé desaťročia. Doteraz túto schopnosť využívali americké úrady a vybrané firmy na posilnenie bezpečnosti svojich systémov. Zároveň však od začiatku existujú obavy, že takáto technológia by sa v nesprávnych rukách mohla stať nebezpečnou kybernetickou zbraňou.
Fable 5, verejne uvedený tento týždeň, vychádza z technológie Mythos, ale jeho schopnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a biotechnológií sú zablokované. Mythos 5 je neverejná plná verzia, ktorá mala zostať dostupná iba úradom a vybraným firemným partnerom na ochranu ich systémov.
Anthropic nesúhlasí s tým, aby bol z tohto dôvodu blokovaný softvér pre stovky miliónov používateľov. Zdôrazňuje, že bezpečnostné opatrenia v modeli Fable 5 boli rozsiahlo testované a že podobné zásahy vlády by sa mali opierať o transparentné postupy, jasné pravidlá a technické fakty. Firma pripomína, že jej šéf Dario Amodei sa síce nedávno vyslovil za možnosť blokovať skutočne nebezpečný softvér umelej inteligencie, podľa Anthropicu však v tomto prípade takýto štandard splnený nebol.
Spoločnosť uviedla, že príkaz dostala o 23.21 h SELČ. Nariaďoval jej pozastaviť prístup k modelom „všetkým cudzím štátnym príslušníkom, či už v Spojených štátoch alebo mimo nich, vrátane zahraničných zamestnancov spoločnosti Anthropic“. Anthropic preto náhle vypol tieto modely pre všetkých svojich zákazníkov, aby zabezpečil súlad s nariadením. Zároveň uviedol, že sa to nijako nedotkne jeho ostatných modelov.
Tento nečakaný krok prišiel len niekoľko dní po tom, čo Anthropic predstavil Fable 5 a Mythos 5. Tieto dva výkonné modely spoločnosť označovala za špičku v rade odvetvových benchmarkov. Anthropic vo svojom vyhlásení uviedol, že vláda neposkytla konkrétne podrobnosti o svojich obavách týkajúcich sa národnej bezpečnosti. Spoločnosť sa zákazníkom ospravedlnila za prerušenie služby.
Podľa firmy sa vláda domnieva, že získala informácie o metóde, ako obísť alebo zrušiť bezpečnostné obmedzenia v softvéri. Anthropic však tvrdí, že od úradov zatiaľ dostal len čiastočné informácie. Preskúmal správu, ktorá mohla byť podnetom na vydanie nariadenia, a jeho experti dospeli k záveru, že ide len o obmedzenú schopnosť umelej inteligencie preverovať konkrétny programový kód a opravovať chyby. Podobné schopnosti podľa spoločnosti majú aj modely iných poskytovateľov, napríklad GPT-5.5 od OpenAI.
Model Mythos je mimoriadne silný najmä v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Dokáže odhaľovať softvérové zraniteľnosti, z ktorých niektoré mohli zostať neobjavené celé desaťročia. Doteraz túto schopnosť využívali americké úrady a vybrané firmy na posilnenie bezpečnosti svojich systémov. Zároveň však od začiatku existujú obavy, že takáto technológia by sa v nesprávnych rukách mohla stať nebezpečnou kybernetickou zbraňou.
Fable 5, verejne uvedený tento týždeň, vychádza z technológie Mythos, ale jeho schopnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a biotechnológií sú zablokované. Mythos 5 je neverejná plná verzia, ktorá mala zostať dostupná iba úradom a vybraným firemným partnerom na ochranu ich systémov.
Anthropic nesúhlasí s tým, aby bol z tohto dôvodu blokovaný softvér pre stovky miliónov používateľov. Zdôrazňuje, že bezpečnostné opatrenia v modeli Fable 5 boli rozsiahlo testované a že podobné zásahy vlády by sa mali opierať o transparentné postupy, jasné pravidlá a technické fakty. Firma pripomína, že jej šéf Dario Amodei sa síce nedávno vyslovil za možnosť blokovať skutočne nebezpečný softvér umelej inteligencie, podľa Anthropicu však v tomto prípade takýto štandard splnený nebol.