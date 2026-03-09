< sekcia Ekonomika
Anthropic žaluje Trumpovu administratívu za zaradenie na čierny zoznam
Startup zameraný na umelú inteligenciu je prvou americkou firmou, ktorá bola označená ako riziko pre dodávateľský reťazec.
Autor TASR
New York 9. marca (TASR) - Spoločnosť Anthropic podala žalobu na federálne agentúry a ich predstaviteľov. Žalobou sa snaží zabrániť Pentagónu zaradiť ju na zoznam subjektov ohrozujúcich národnú bezpečnosť. Vyhrocuje tak spor s americkou armádou týkajúci sa obmedzení na používanie jej technológií. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a CNBC.
Startup zameraný na umelú inteligenciu je prvou americkou firmou, ktorá bola označená ako riziko pre dodávateľský reťazec. Toto označenie sa historicky používalo najmä pre zahraničných nepriateľov. Toto rozhodnutie od dodávateľov a kontraktorov ministerstva obrany vyžaduje, aby potvrdili, že pri práci pre Pentagón nepoužívajú modely spoločnosti Anthropic.
Pentagón vo štvrtok (5. 3.) označil Anthropic za riziko v dodávateľskom reťazci, čím obmedzil používanie technológie, ktorú podľa zdroja armáda využívala pri operáciách v Iráne. Spoločnosť v žalobe podanej na federálnom súde v Kalifornii uviedla, že toto označenie je nezákonné a porušuje jej právo na slobodu prejavu a riadny proces. Preto žiada sudcu, aby označenie zrušil a zakázal federálnym agentúram ho uplatňovať.
„Tieto kroky sú bezprecedentné a nezákonné. Ústava neumožňuje vláde zneužiť svoju obrovskú moc na potrestanie spoločnosti za jej chránený prejav,“ uviedla firma.
„Zmluvy Anthropicu s federálnou vládou sú už rušené. Súčasné aj budúce zmluvy so súkromnými subjektmi sú takisto ohrozené, čo v krátkodobom horizonte vystavuje riziku stovky miliónov dolárov,“ uvádza sa v podaní. „Okrem týchto okamžitých ekonomických škôd je ohrozená aj povesť Anthropicu a jeho základné práva podľa Prvého dodatku. Bez súdnej ochrany sa tieto škody budú v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch len prehlbovať.“
Minister obrany Pete Hegseth označil Anthropic za riziko pre národnú bezpečnosť po tom, čo startup odmietol odstrániť obmedzenia zakazujúce využívať jeho AI na autonómne zbrane či dohľad.
