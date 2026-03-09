Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. marec 2026Meniny má Františka
< sekcia Ekonomika

Anthropic žaluje Trumpovu administratívu za zaradenie na čierny zoznam

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Startup zameraný na umelú inteligenciu je prvou americkou firmou, ktorá bola označená ako riziko pre dodávateľský reťazec.

Autor TASR
New York 9. marca (TASR) - Spoločnosť Anthropic podala žalobu na federálne agentúry a ich predstaviteľov. Žalobou sa snaží zabrániť Pentagónu zaradiť ju na zoznam subjektov ohrozujúcich národnú bezpečnosť. Vyhrocuje tak spor s americkou armádou týkajúci sa obmedzení na používanie jej technológií. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a CNBC.

Startup zameraný na umelú inteligenciu je prvou americkou firmou, ktorá bola označená ako riziko pre dodávateľský reťazec. Toto označenie sa historicky používalo najmä pre zahraničných nepriateľov. Toto rozhodnutie od dodávateľov a kontraktorov ministerstva obrany vyžaduje, aby potvrdili, že pri práci pre Pentagón nepoužívajú modely spoločnosti Anthropic.

Pentagón vo štvrtok (5. 3.) označil Anthropic za riziko v dodávateľskom reťazci, čím obmedzil používanie technológie, ktorú podľa zdroja armáda využívala pri operáciách v Iráne. Spoločnosť v žalobe podanej na federálnom súde v Kalifornii uviedla, že toto označenie je nezákonné a porušuje jej právo na slobodu prejavu a riadny proces. Preto žiada sudcu, aby označenie zrušil a zakázal federálnym agentúram ho uplatňovať.

Tieto kroky sú bezprecedentné a nezákonné. Ústava neumožňuje vláde zneužiť svoju obrovskú moc na potrestanie spoločnosti za jej chránený prejav,“ uviedla firma.

Zmluvy Anthropicu s federálnou vládou sú už rušené. Súčasné aj budúce zmluvy so súkromnými subjektmi sú takisto ohrozené, čo v krátkodobom horizonte vystavuje riziku stovky miliónov dolárov,“ uvádza sa v podaní. „Okrem týchto okamžitých ekonomických škôd je ohrozená aj povesť Anthropicu a jeho základné práva podľa Prvého dodatku. Bez súdnej ochrany sa tieto škody budú v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch len prehlbovať.“

Minister obrany Pete Hegseth označil Anthropic za riziko pre národnú bezpečnosť po tom, čo startup odmietol odstrániť obmedzenia zakazujúce využívať jeho AI na autonómne zbrane či dohľad.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

OTESTUJTE SA: Kto napísal tieto svetoznáme diela?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch